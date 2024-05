Estudante da UFLA conquista ouro no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo

Jaíny Barreto é atleta do Programa Cria Lavras Atletismo e faz parte do Programa Atleta de Alto Rendimento da UFLA.

Foto: Wagner Carmo/CBAt

A atleta e estudante Jaíny Suelen dos Santos Barreto, do curso de Educação Física da Universidade Federal de Lavras (UFLA), conquistou a medalha de ouro ao disputar a prova de Revezamento 4X400 feminino no Campeonato Ibero-Americano de Atletismo, realizado de 10 a 12/5, no Centro de Treinamento da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). Jaíny Barreto é atleta do Programa Cria Lavras Atletismo e faz parte do Programa Atleta de Alto Rendimento da UFLA.

O Brasil foi o grande campeão no Campeonato, somando 544 pontos – naipe masculino (294 pontos) e no naipe feminino (250 pontos) e liderando o quadro de medalhas, com 43 no total (16 de ouro, 15 de prata e 15 de bronze). A Colômbia foi a vice-campeã (277 pontos) e a Espanha ficou em terceiro lugar (171 pontos). Ao todo, o Campeonato reuniu mais de 500 atletas de 23 países.

Jaíny Barreto foi convocada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) para integrar a delegação brasileira no Campeonato e completou a equipe de revezamento 4X400 feminino com as atletas Anny de Bassi, Maria Victoria Belo de Sena e Letícia Nonato. O percurso foi concluído com um tempo de 3min30s72, garantindo o ouro.

A atleta treina diariamente na pista de Atletismo da UFLA sob a supervisão do professor voluntário Pablo Ramon Domingos, no projeto de extensão CRIA Lavras Atletismo.

Fonte: UFLA