Estruturas do Carnaval de Poços de Caldas começam a ser montadas

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A cidade de Poços de Caldas, está em clima de festa e animação, preparando-se para receber um Carnaval vibrante e cheio de alegria. A abertura oficial está marcada para a sexta-feira, 09 de fevereiro, às 18h, prometendo ser um dos pontos altos da temporada na região. A entrega simbólica da chave da cidade ao Rei Momo, acontece em frente à Prefeitura e será o pontapé inicial para as festividades.

Após a entrega da chave, o Cortejo da Charanga dos Artistas seguirá em direção ao Parque José Affonso Junqueira, onde as apresentações musicais terão início às 19h com o DJ Chocolate e, para aquecer os dias de folia, às 21h com o grupo Daquele Jeito.

A secretaria de Turismo da Prefeitura divulgou uma programação recheada de atividades para atender aos mais variados gostos. Tendas já estão sendo montadas nas principais concentrações de folia, que ocorrerão na Praça Dom Pedro II, Praça Pedro Sanches, Parque José Affonso Junqueira e Praça dos Imigrantes. Diversas tendas, banheiros químicos e um esquema de segurança reforçado estão sendo providenciados para garantir o sucesso das festividades carnavalescas na cidade, contando com a presença de policiais civis e militares, além da defesa social e seguranças.

Pelo segundo ano consecutivo, Poços de Caldas faz parte do programa “Carnaval da Liberdade e o Carnaval da Tranquilidade”, desenvolvido pelo Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult). Para o diretor de Turismo, Hugo Rego, o objetivo é estimular o desenvolvimento da festa popular não apenas na capital, mas também no interior do estado, promovendo os destinos de diversas regiões mineiras e destacando mais uma vez Poços de Caldas como um destino imperdível com tantas atrações disponibilizadas na cidade.”

A programação inclui atrações como a Charanga dos Artistas, Frevo na Fobica, Banda do Lira, Carnabebê, Banho à Fantasia, samba no Bairro Cascatinha, além de shows e desfiles de Blocos de Rua. Uma novidade este ano é a modificação no trajeto do desfile dos blocos de rua, com concentração na Praça Getúlio Vargas e um percurso ampliado até adentrar a rua Assis Figueiredo, visando proporcionar uma experiência mais cativante e segura para os participantes e espectadores.

Os blocos de rua prometem agitar todos os dias de Carnaval, levando alegria e descontração tanto para os moradores quanto para os visitantes.

Paula Narayane, coordenadora da Divisão de Equipamentos Turísticos, a expectativa é que a festividade mantenha a tradição e o alto astral que consolidaram Poços de Caldas como um destino obrigatório durante a temporada de folia e ainda assegura que o evento foi bem organizado, com artistas escolhidos para oferecer uma diversidade de estilos que promete agradar ao público.

O secretário de Turismo, Israel Pereira, enfatiza que a população pode aguardar dias de Carnaval em família, repletos de diversão e alegria. A cidade se prepara para receber os foliões de braços abertos, destacando-se como o destino perfeito para quem busca uma experiência única neste Carnaval de 2024. ” O investimento no Carnaval 2024 é de aproximadamente R$ 1 milhão, que geram retorno para todos na cidade, pois as atrações movimentam vários setores da economia no município. A expectativa de público é de superarmos a do carnaval 2023, cuja estimativa foi de 50 mil pessoas por dia no centro da cidade. A organização está muito otimista no sentido de que, mais uma vez, iremos fazer um carnaval excepcional em Poços de Caldas”, ressalta o secretário de Turismo, Israel de Souza.

Confira a programação completa do Carnaval 2024

PREFEITURA

DIA 09 – SEXTA

18h: Entrega da Chave ao Rei Momo

19h: Saída do Cortejo da Charanga dos Artistas ao Parque José Affonso Junqueira

PROGRAMAÇÃO PARQUE JOSÉ A. JUNQUEIRA

DIA 09 – SEXTA (ABERTURA OFICIAL)

19h: Dj Chocolate

21h: Daquele Jeito

DIA 10 – SÁBADO

14h: After That

16h: Charanga dos Artistas

19h15: Banda Minduim

21h: Festa Black Lab3

DIA 11 – DOMINGO

14h: Bloco do Miaral

16h: Charanga dos Artistas

19h15: Magalenha & Convidados

21h: Banda Mais de Nós

DIA 12 – SEGUNDA

14h: Banda Back To Skool

16h: Charanga dos Artistas

19h15: Carnaroça – Micareta Caipira

21h: Banda Mittus

DIA 13 – TERÇA

14h: Pedro Ronchini

16h: Charanga dos Artistas

19h15: Luciano Boca & Banda Bourbon

21h: Candiera

PROGRAMAÇÃO PRAÇA DOS IMIGRANTES

DIA 10 – SÁBADO

14h: Cantando com Rhino

16h: Carnabebê

DIA 11 – DOMINGO

14h: Folia Kids

16h: Carnabebê

DIA 12 – SEGUNDA

14h: Teatro em Forma de Cordel

16h: Carnabebê

DIA 13 – TERÇA

14h: Samba da Minha Terra

16h: Carnabebê

PROGRAMAÇÃO PRAÇA PEDRO SANCHES

TODOS OS DIAS (10 a 13)

17h: Frevo na Fobica

20h30: Banda do Lira

PRAÇA GETÚLIO VARGAS

BLOCOS DE RUA

DIA 10 – SÁBADO

BLOCO DO EURICO

Concentração: 14h

Saída: 18h

ME LEVA NO CHUVEIRO

Concentração: 14h

Saída: 18h15

BLOCO DO RONALDO

Concentração: 18h

Saída: 19h

PREGADOS SOUND CAR

Concentração: 19h

Saída: 20h

DIA 11 – DOMINGO

BLOCO FOLIA NACIONAL

Concentração: 15h30

Saída: 16h

RIVER BLOCO

Concentração: 12h

Saída: 17h

OS MARDITO

Concentração: 17h30

Saída: 18h

SACI-PÔ

Concentração: 18h30

Saída: 19h30

DIA 12 – SEGUNDA-FEIRA

BLOCO GIGANTES DA CASA

Concentração: 15h

Saída: 16h

VIAJANDO NA FOLIA

Concentração: 16h30

Saída:17h

BLOCO DO RONALDO

Concentração: 18h

Saída: 19h

DIA 13 – TERÇA-FEIRA

PACE & PILSEN

Concentração: 12h

Saída: 16h

BLOQUINHO DA BAND

Concentração: 12h

Saída: 17h

BLOCO DA TINE E BLOCO DAS FRIDAS

Concentração: 17h30

Saída: 19h

PREGADOS SOUND CARNAVAL,

Concentração: 17h

Saída: 20h

PROGRAMAÇÃO PRAÇA DOS MACACOS

DIA 10 – SÁBADO

17h: João Guilherme

19h: Pedro Cezar & 2ºDP – Samba Rock

21h: João Lucca & Cristiano

23h: Samba Di Vinil

Intervalos: Lagunaz – Carnaval de Época

DIA 11 – DOMINGO

17h: Jéssica Mendes

19h: Rádio Glasbo

21h: Rodrigo Lessa & Miguel

23h: Nathália Diniz & Banda

Intervalos: Dj Rogério Santos

DIA 12 – SEGUNDA

17h: MB2

19h: Denis & Matheus

21h: Tine Taga & Convidados

23h: Thayla Axé

Intervalos: Discotecagem Por IsadBob

DIA 13 – TERÇA

17h: Rodrigo & Léo

19h: Nega Olivia

21h: Giovani & Denílson

23h: Michel Falcão

Intervalos: DJ Chocolate

CASCATINHA

DIA 11 – DOMINGO

15h – Grupo Afoxé Memórias da Resistência

19h Apresentação na Cascatinha

17h: Edna Santos

21h: Samba do Vô

COUNTRY CLUB

DIA 11 – DOMINGO

15h: Banho à Fantasia

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas