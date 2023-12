Estrutura está sendo montada para Réveillon em Poços de Caldas

Com a expectativa de receber milhares de pessoas, a organização está se dedicando para garantir não apenas um evento festivo, mas também seguro e acessível para todos os participantes.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A cidade de Poços de Caldas está prestes a viver o Réveillon na Praça Pedro Sanches, onde a estrutura para a festa de virada de ano já está sendo cuidadosamente montada pela Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretaria de Turismo. Com a expectativa de receber milhares de pessoas, a organização está se dedicando para garantir não apenas um evento festivo, mas também seguro e acessível para todos os participantes.

A principal atração será o palco de 12×08 metros, que receberá artistas para animar a noite da virada. Além disso, duas tendas 8×8 estão sendo instaladas para abrigar o público em caso de chuva, garantindo o conforto de todos os presentes.

O processo de preparação da área para o evento inclui algumas restrições, como a proibição de veículos com altura superior a 3 metros no trecho da Rua São Paulo, entre a Assis e a Praça Dr. Pedro Sanches. No domingo, a partir das 15h, haverá o fechamento total dessa área, proporcionando uma experiência mais segura e tranquila para os participantes.

A segurança do evento é uma prioridade, e para garantir que tudo ocorra conforme o planejado, forças de segurança, incluindo a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal, serão reforçadas por equipes de segurança e brigadistas. A presença destes profissionais visa manter a ordem e garantir a segurança durante toda a celebração.

A área destinada aos ambulantes será cuidadosamente delimitada, enquanto serviços de limpeza estarão ativos durante todo o evento para manter a Praça Pedro Sanches impecável. Para garantir a saúde dos participantes, uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) móvel estará presente no local, pronta para atuar em caso de emergências.

É solicitado aos participantes que evitem o uso de garrafas e copos de vidro, bem como materiais cortantes e fogos de artifício no entorno do evento. Sanitários químicos também garantem o conforto de todos os presentes.

Conforme a Lei Municipal n.º 9.171/2017, a queima de fogos será novamente silenciosa, promovendo uma festa inclusiva e respeitando a diversidade de público. Essa iniciativa visa reduzir a poluição sonora, contribuindo para a criação de um ambiente mais amigável para todos.

A queima de fogos está programada para durar 5 minutos ininterruptos, proporcionando um espetáculo visual marcante, enquanto minimiza a emissão de fumaça, tornando a celebração não apenas festiva, mas também sustentável.

A programação musical diversificada do Réveillon na Praça Pedro Sanches começará às 18h00, com apresentações de Giovani e Denilson, Nathalia Diniz, Banda Acquários e Thayla Franchelle. O evento será embalado pelo DJ Chocolate nos intervalos, garantindo uma transição suave entre as atrações.

O secretário de Turismo, Israel Pereira, reforça o convite para todos participarem dessa festa memorável e dar as boas-vindas ao ano novo. Poços de Caldas está pronta para receber 2024 com muita alegria, música e celebração na Praça Pedro Sanches. Não perca essa oportunidade de fazer parte de um momento único!

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas