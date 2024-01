Estradas rurais de Lavras passam por manutenção

A ação reflete o cuidado da Administração Municipal com a qualidade de vida da população rural

Foto: Prefeitura de Lavras

O Governo de Lavras através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural está realizando a manutenção das estradas rurais. Essa iniciativa busca reparar os danos causados pelo excesso de chuvas, preservando o solo e garantindo melhores condições de tráfego para os moradores locais.

Entre os trechos beneficiados, destaca-se a estrada que liga a Fazendinha do Padre Israel. Essa intervenção específica não apenas atende às demandas gerais de manutenção pós-chuva, mas também direciona esforços para locais estratégicos, como a via que desempenha papel fundamental na ligação com a comunidade.

A ação reflete o cuidado da Administração Municipal com a qualidade de vida da população rural, evidenciando a importância de investimentos contínuos em melhorias nas vias que conectam as comunidades, e fortalecem o agronegócio e o escoamento de produtos do município.

