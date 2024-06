Estrada do Cristo em Poços de Caldas recebe verba de R$ 2 milhões para asfaltamento

A estrada que dá acesso ao Cristo Redentor tem se mostrado cada vez mais estreita para suportar o fluxo intenso de veículos e pedestres.

Foto: Assessoria Deputado Federal Ulisses Guimarães

O Deputado Federal Ulisses Guimarães (MDB) destinou um recurso de R$ 2 milhões para o asfaltamento da estrada que leva do bairro Vila Rica ao Cristo Redentor, uma das principais atrações da cidade. A estrada tem enfrentado desafios devido ao aumento do número de visitantes nos últimos anos.

De acordo com a CITUR (Circuito Integrado de Turismo de Poços de Caldas), em 2023, o Parque do Cristo recebeu aproximadamente 442 mil visitantes, evidenciando a popularidade do destino. No entanto, a estrada que dá acesso ao Cristo Redentor tem se mostrado cada vez mais estreita para suportar o fluxo intenso de veículos e pedestres.

“Com o aumento do turismo em Poços de Caldas, é essencial melhorar essa estrada para garantir a segurança de nossos motoristas, pedestres e ciclistas. O fluxo no local é muito intenso e é fundamental termos vias alternativas de boa qualidade para melhorar o acesso ao Cristo”, afirmou o deputado Ulisses.

Inaugurado em 13 de maio de 1958, o Cristo Redentor de Poços de Caldas é um símbolo importante da cidade, atraindo turistas de todo o país. A estrada sinuosa que leva ao topo da montanha é a principal via de acesso ao monumento. Visitantes podem chegar ao local de carro pela estrada do centro ou do bairro Vila Rica.

Além disso, aventureiros e amantes da natureza podem optar por uma trilha através da mata nativa, aproveitando as belezas naturais da região durante o percurso até o Cristo.

A iniciativa de Ulisses Guimarães é um passo importante para assegurar que Poços de Caldas continue a oferecer uma experiência turística segura e agradável. Com a pavimentação da estrada, a cidade melhora a segurança e a acessibilidade, e também reforça seu compromisso com o desenvolvimento sustentável e a valorização de suas atrações turísticas.

“O nosso turismo deve ser valorizado e aprimorado cada vez mais. E quem não ama visitar o Cristo para tomar um café ou apreciar a vista?! Vamos seguir promovendo o turismo e a segurança em nossa cidade”, conclui o deputado Ulisses.

Outras emendas

Com pouco mais de 60 dias de sua posse no congresso nacional, o Deputado Ulisses Guimarães, que também é vice-líder do MDB no governo, já entregou R$ 5,7 milhões em emendas parlamentares para Poços de Caldas. Sendo R$ 400 mil, para Apae, R$ 4 milhões para o Hospital Santa Lúcia, R$ 300 mil, para a Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas (Adefip) e R$ 1 milhão para a Santa Casa de Poços de Caldas, além de R$ 300 mil, com o Deputado Federal Dr. Frederico, para o setor de oncologia da Santa Casa.

Também já conquistou, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a construção de uma nova creche e uma escola em tempo integral. Além de viabilizar a construção de um Terminal Intermodal e Porto Seco em Poços de Caldas, mais R$ 2 milhões para a reforma da Urca e a implementação efetiva da tecnologia 5G na cidade.

Fonte: Assessoria Deputado Federal Ulisses Guimarães