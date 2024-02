Ingressos gratuitos podem ser solicitados através da internet

Foto: Reprodução

Estão abertas as inscrições para o Andradas Café Festival 2024. Os ingressos gratuitos podem ser solicitados através da internet para participar do evento que acontece de 15 a 17 de março.

Para garantir presença basta acessar o Instagram, buscar por Andradas Café Festival e clicar na Bio. Uma nova aba vai se abrir com um link para a inscrição para o evento. Basta clicar, selecionar o ingresso e a quantidade, preencher com todos os dados, aceitar os termos e ingresso chegará no e-mail cadastrado.

O Andradas Café Festival conta com uma programação variada, que inclui campeonatos de preparo de café, cursos e workshops. O público tem ainda a oportunidade de conhecer rotas e passeios guiados pela cidade, além da gastronomia com pratos típicos que levam café.

Fonte: Fonte: André Vince (com informações da Prefeitura de Andradas)