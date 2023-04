Estado promove Rodada Presencial do ICMS Patrimônio Cultural

Iniciativa apresenta experiências de municípios mineiros, metodologias adotadas e desafios que podem servir de referência para planejamento de ações de preservação

Foto: Iepha

A Secretaria de Estado da Cultura e Turismo (Secult-MG), por meio do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha-MG), em parceria com a Faculdade Estácio, promove a Segunda Rodada do ICMS Patrimônio Cultural – Boas Práticas, em 27/4, das 8h às 16h, com extensa programação e apresentação de experiências.

Com capacidade para receber até 300 inscritos, a rodada presencial será oportunidade de troca e compartilhamento de experiências entre gestores e agentes do patrimônio cultural.

Os municípios São Lourenço, Itaúna e Pitangui foram convidados pelo Iepha-MG para apresentarem boas práticas adotadas pelos agentes municipais na preservação do patrimônio cultural que poderão ser replicadas em demais municípios do estado.

Experiências

O município de São Lourenço aborda investimentos e despesas financeiras em Bens Culturais Protegidos.

A secretaria de turimos vai relatar a experiência em elaborar editais de fomento dos bens imateriais registrados no município, voltados a premiar e/ou a repassar recursos aos grupos detentores locais, cujo instrumento tem sido eficaz e utilizado para valorização e salvaguarda dos bens imateriais, inclusive inspirados pelos editais de fomento realizados pela própria Secult-MG.

Itaúna vai trazer um pouco sobre a experiência com processos de tombamento de bens materiais na esfera municipal.

Após vários atendimentos de orientação técnica oferecidos pela equipe do Iepha-MG, ao longo dos anos 2021 e 2022, em acompanhamento continuado, tiveram todas as dúvidas dos processos sanadas.

Como resultado, diversos bens que estavam pendentes de complementação foram concluídos e, no ano de 2023, a equipe técnica fez todo o trabalho, sem auxílio de consultoria externa.

A parceria compartilhada com o Iepha-MG e, principalmente, o empenho do gestor em investir em equipe técnica qualificada e permanente contribuíram para a eficácia dos trabalhos.

Já Pitangui vai compartilhar a ação “Caminhada Cultural”, que integrou plano de ação de educação para o patrimônio cultural do município. O projeto consiste na realização de caminhada que se inicia no primeiro bairro de Pitangui, com visita guiada à primeira igreja, construída no século XVIII, e à primeira casa da cidade, passando pelas ruas do antigo garimpo, até a Trilha da Mãe d’Água.

Expectativa

Serão três experiências municipais em que as metodologias adotadas e os principais desafios enfrentados podem servir de referências para outros municípios que ainda não possuem uma política de planejamento das ações de preservação bem estruturada.

Gestores e agentes que se inscreveram pela plataforma Sympla deverão fazer o check-in na recepção do evento no dia para receber certificados emitidos pela plataforma e encaminhados aos e-mails após a rodada.

Acesse a programação completa neste link.

Serviço

Segunda Rodada do ICMS Patrimônio Cultiural 2023 – Boas Práticas

Data: 27/4/2023 (quinta-feira)

Horário: das 8h às 16h

Local: Auditório do Centro Universitário Estácio de Belo Horizonte – Rua Erê, 207, Prado, BH/MG

Inscrições (com limite de 300 vagas): https://www.sympla.com.br/evento/2-rodada-do-icms-patrimonio-cultural-2023-boas-praticas/1962683

Fonte: Agência Minas