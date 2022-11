Está no ar o 4° volume da Revista Agroveterinária do Sul de Minas

Revista possui como missão o incentivo à pesquisa e publicação nas áreas da Agronomia.

No dia 01 de novembro foi publicado o 4° volume da Revista Agroveterinária do Sul de Minas – AGROVET, periódico organizado pelo Departamento de Pesquisa do Grupo Unis através dos cursos de Engenharia Agronômica e Medicina Veterinária.

A revista possui como missão o incentivo à pesquisa e publicação nas áreas da Agronomia, Medicina Veterinária e Zootecnia. Em seu quarto volume, a revista traz 6 artigos da grande área da agronomia e 6 artigos na grande área da medicina veterinária, fruto de um trabalho conjunto dos editores e corpo editorial.

“O volume quatro da nossa Revista é composto por 6 artigos da grande área da Agronomia. Ao publicar um artigo científico estamos compartilhando nosso conhecimento. Uma sociedade em expansão, em desenvolvimento, precisa de informações de qualidade. Desse modo, contribuir para uma sociedade que tenha conhecimento, fazendo uma rede de conhecimento benéfico é um modo de participação social. E faz parte da nossa missão expandir o conhecimento científico de modo livre, acessível e de forma fácil”, comentou a Profa. Dra. Polyana Placedino Andrade, co-editora da Revista Agroveterinária do Sul de Minas.

O Prof. Dr. Sávio Tadeu Almeida Júnior, editor-chefe da Revista Agroveterinária do Sul de Minas comentou que: “É sempre um prazer contribuir com a construção científica. Através da publicação de nossa revista promovemos o acesso à informação e a valorização da pesquisa científica nas áreas da agronomia, medicina veterinária e zootecnia em nossa região e país. Parabenizamos os autores dos trabalhos e agradeço em nome da revista os membros do corpo editorial e Departamento de Pesquisa do Grupo Unis”.

