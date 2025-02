Espetáculo teatral com entrada gratuita vai circular pelo Sul de Minas

Espetáculo “A Melhor Idade” será apresentado em Andradas, Botelhos e Elói Mendes, prometendo divertir o público e provocar reflexões sobre a velhice

Foto: João Ferreira / Reprodução

O Sul de Minas Gerais vai conhecer uma personagem engraçada e irreverente nas próximas semanas. É a Dona Amélia, que passará pelas cidades de Andradas, Botelhos e Elói Mendes com o espetáculo “A Melhor Idade”.

O espetáculo surgiu em Poços de Caldas com a artista Carine Michelucci, que interpreta Dona Amélia e também assina a dramaturgia, com direção de Valber Rodrigues, direção musical de Júlia Montezano e fotografia, identidade visual e design de Kauana Benelli.

Agora, por meio do edital Circula Minas (FEC 09/2024), da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, o Coletivo Fanfarra vai levar o carisma e as reflexões propostas pela personagem a cidades com menos de 50 mil habitantes.

As apresentações começam dia 15/02, em Andradas, no Teatro Municipal José Stivanin. Em seguida, no dia 22/02, Dona Amélia chega a Palmeiral, distrito de Botelhos, no Centro de Memória Padre Thomas. Para fechar, o espetáculo estará em Elói Mendes dia 08/03 no Teatro Clube Elói Mendes. Todas as sessões começam às 19h e têm entrada gratuita.

O espetáculo

Em “A Melhor Idade” o público conhece Dona Amélia, uma mulher de 83 anos, aposentada e avó de seis netos. Entre eles, o mais querido é Fernandinho, que sugere novas ocupações para garantir a saúde mental da avó: hidroginástica e fisioterapia.

Porém, Dona Amélia foge das atividades tradicionais e começa aulas de teatro. Com espírito vibrante e amor pela vida, ela encontra na arte uma fonte de alegria e expressão.

A partir daí, o espetáculo aborda questões como o etarismo e o abandono parental. Apesar dos temas sérios, a personagem leva tudo com bom humor. Portanto, o público pode se preparar para dar muitas risadas.

Para dar vida à personagem, a atriz Carine Michelucci coloca em prática a pesquisa do teatro de formas animadas, com enfoque no uso de máscaras. A direção é de Valber Rodrigues, que pesquisa estas técnicas teatrais desde 2018.

Além da circulação no sul de Minas, “A Melhor Idade” já esteve na capital do estado. Isso porque foi selecionado, em 2023, para três apresentações no prestigiado Festival de Cenas Curtas Galpão Cine Horto, do qual foi finalista. Em 2024, o projeto teve sequência com o reconhecimento na 6ª edição do Prêmio Benigno Gaiga de Incentivo ao Teatro de Poços de Caldas.

Além de Carine Michelucci (atuação e dramaturgia) e Valber Rodrigues (direção), a equipe do projeto tem Julia Montezano (direção vocal) e Kauana Benelli (design, identidade visual e fotografia).

Confira programação

15/02

Andradas

Teatro Municipal José Stivanin (Praça Coronel Antônio Augusto Oliveira), às 19h

22/02

Botelhos (Palmeiral)

Centro de Memória Padre Thomas (Rua Professora Izaltina, 31), às 19h

08/03

Elói Mendes

Teatro Clube Elói Mendes (Praça da Matriz, 362-124), às 19h

Fonte: A Melhor Idade / João Araújo