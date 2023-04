Especialistas da rede municipal de ensino recebem capacitação sobre Avaliação

A avaliação é utilizada para verificar de que forma os alunos estão progredindo nos desafios

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na segunda-feira, 24/04, a Secretaria Municipal de Educação realizou a segunda Capacitação de Especialistas da rede municipal de ensino, no Centro de Referência do Professor. O tema da formação foi a Avaliação, e foram abordados com a equipe de supervisores e gestores os instrumentos e registros adotados pela rede.

A avaliação é utilizada para verificar de que forma os alunos estão progredindo nos desafios e tarefas propostas no desenvolvimento das habilidades e competências.

A formação continuada dos profissionais da educação é importante para garantir mais efetividade nos processos educativos e é benéfica para toda a comunidade escolar buscando sempre melhorar as metodologias e a experiência de aprendizagem de nossos estudantes.

Fonte: Prefeitura de Três Corações