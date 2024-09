Especialíssimo 2024 da Cooxupé recebe cafés até 30 de setembro

Especialíssimo ranqueia os 50 melhores lotes de cafés especiais produzidos pelos cafeicultores associados que se destacaram pela alta qualidade.

Foto: CCCMG / Reprodução

O programa de cafés especiais da Cooxupé e da SMC Specialty Coffees, o Especialíssimo 2024, já iniciou o recebimento de lotes. Primeiramente, a data limite é até o dia 27 de setembro, enquanto a comercialização dos selecionados será até 4 de outubro. Neste ano, pois, a cooperativa anuncia novas regras de seleção para os cooperados que desejam participar do programa. E ainda concorrer à premiação total de R$ 330 mil. Entre as novidades está a fidelidade na compra de insumos com a Cooxupé.

De antemão, o Especialíssimo ranqueia os 50 melhores lotes de cafés especiais produzidos pelos cafeicultores associados que se destacaram pela alta qualidade. E também pela pontuação acima de 83 pontos na avaliação física e sensorial. Sobretudo, os grãos devem ser Natural ou Cereja Descascado. Além disso, comercializam os produtos a preços diferenciados em relação à commodity ao entrarem para o programa.

Como participar do Especialíssimo 2024?

Acima de tudo, o programa é exclusivo para as famílias cooperadas da Cooxupé. Para participar, portanto, os produtores precisam depositar o café na cooperativa até 27 de setembro deste ano. É necessário, em seguida, considerar as amostras reais de depósito e seguir alguns critérios.

Para a entrada no Especialíssimo 2024, a classificação do grão deve seguir os seguintes atributos. Ou seja, acidez, doçura, corpo, balanço e retrogosto. Isso com aromas frutados, enzimáticos, caramelados e florais.

Em relação à peneira, os naturais devem ter mínimo a partir de 40% de 16 acima. Já os cerejas descascados, mínimo a partir de 50% de 16 acima. Depois, os grãos brocados, em até 4%; e a umidade precisa ser de 11% a 12%.

Ademais, o café deve ter um aspecto bom, ser sempre da safra atual e apresentar a partir de 83 pontos pela pontuação da tabela SCA (Specialty Coffee Association).

Critérios

A princípio, para participar da premiação, realizam um ranqueamento no qual os cooperados devem seguir alguns critérios. Como, por exemplo, não exercer função de colaborador ou diretor na Cooxupé e SMC. E, também, ter um mínimo de 10 sacas por lote.

Outro ponto é a fidelidade de, no mínimo, 80% de entrega do café em relação à produção obtida no ano vigente. Aliás, uma novidade é a fidelidade de, no mínimo, 80% de compra de insumos na cooperativa.

Além disso, os cooperados devem ter boas práticas na produção e na colheita. Atendendo, assim, aos requisitos do nível 1 de sustentabilidade do Protocolo Gerações.

Em suma, a negociação e comercialização do café devem ocorrer até o dia 4 de outubro de 2024.

Ranqueamento

Primordialmente, o ranqueamento dos melhores lotes será realizado nos critérios da SCA pelo comitê composto por provadores Q Graders da Cooxupé, SMC ou terceiros convidados.

Os cooperados que ocuparem as 50 primeiras posições, do mesmo modo, serão convidados para o evento de premiação do Especialíssimo. Inclusive, que acontece no dia 14 de novembro. Na ocasião, eles receberão um certificado de participação. Além de um prêmio no valor de acordo com a posição no ranking. Por fim, os 10 melhores finalistas levam um troféu.

“Os classificadores não sabem quem é o produtor do café porque toda a avaliação é feita por meio de prova cega. Nosso objetivo é manter a lisura da classificação. E, também, garantir a credibilidade do programa”, informa o vice-presidente da Cooxupé, Osvaldo Bachião Filho.

Campeões

Agora, mais uma novidade do programa em 2024 é que a Cooxupé vai homenagear os cafeicultores associados que venceram o Especialíssimo.

Dessa forma, os produtores que já foram premiados em 1º lugar em anos anteriores, por duas vezes, não farão parte do ranqueamento para a premiação. Entretanto, ganham o direito à entrega e comercialização de todo o lote diretamente com a SMC.

Cerimônia de premiação

Em síntese, a cerimônia de premiação do Especialíssimo será realizada no dia 14 de novembro, em Guaxupé. A transmissão da grande final será ao vivo, on-line, pelo Hub do Café. Além da premiação em dinheiro, os cooperados terão a oportunidade de integrar os blends de cafés de edições limitadas e especiais produzidos pela Torrefação Cooxupé.

Caso haja dúvidas sobre o Especialíssimo 2024 e como participar, os produtores associados podem procurar um representante do núcleo de atendimento mais próximo.

Premiação aos 50 melhores lotes de cafés especiais

Campeão: R$ 50 mil

2º lugar: R$ 30 mil

3º lugar: R$ 20 mil

4º lugar: R$ 13 mil

5º lugar: R$ 12 mil

6º lugar: R$ 11 mil

7º lugar: R$ 10 mil

8º lugar: R$ 9 mil

9º lugar: R$ 8 mil

10º lugar: R$ 7 mil

Classificados entre o 11º e 50º lugares: premiação de R$ 4 mil cada.

Novidades do Especialíssimo 2024

Fidelidade de insumos: mínimo de 80% de compra de insumos na Cooxupé para a produção de café colhida na safra vigente;

Campeões: cooperados que já foram premiados por duas vezes em 1º lugar no Programa Especialíssimo não integrarão o ranqueamento para a premiação. Porém, terão o direito à entrega e comercialização de todo o lote diretamente com a SMC.

Fonte: Hub do Café