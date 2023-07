Espaço Cidadão Lázaro Tenório, em Campanha, terá quadra, espaço de convivência e pista de caminhada

Além da quadra e da pista, o projeto do Espaço Cidadão Lázaro Tenório contempla um Espaço de Convivência, localizado ao lado da quadra.

Foto: Prefeitura de Campanha

Canteiro de Obras: o Bairro Irmão Paulo também está recebendo uma importante obra, com a construção do Espaço Cidadão Lázaro Tenório. Essa obra, que também beneficiará a população residente no Jardim Primavera e São Francisco, está em estágio avançado, demonstrando o comprometimento da Prefeitura de Campanha em proporcionar espaços de convivência e lazer para a população.

A quadra poliesportiva é um dos principais atrativos do espaço, que está sendo construído na Rua Fernando da Cunha. Todo o piso foi concluído, restando a pintura e a instalação dos equipamentos esportivos. Além disso, as grades laterais já foram construídas, garantindo a segurança dos usuários. Ao redor da quadra, os bancos foram colocados, criando um ambiente agradável para momentos de descanso e convívio social. Os moradores poderão desfrutar de um espaço confortável e convidativo, ideal para apreciar as atividades esportivas e interagir com a comunidade.

Uma grande novidade é a construção de uma pista de caminhada ao redor da quadra, que se tornará um local propício para atividades ao ar livre, incentivando um estilo de vida mais saudável. Além da quadra e da pista, o projeto do Espaço Cidadão Lázaro Tenório contempla um Espaço de Convivência, localizado ao lado da quadra. Esse espaço será destinado a reuniões com os moradores, encontros de bairro e atividades comunitárias

Fonte: Prefeitura de Campanha