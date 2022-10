ESF Cascatinha leva informações sobre outubro rosa para pacientes, em Poços de Caldas

Toda unidade recebeu decoração temática e as participantes também receberam um lanchinho com frutas e bolo.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

Integrando as ações em alusão ao Outubro Rosa, na semana passada a Estratégia de Saúde da Família – ESF do bairro Cascatinha realizou ações sobre a temática.

Foi realizado com as mulheres atendidas na unidade, uma roda de conversa onde foram abordadas práticas de autoexame das mamas, a importância de se conhecer e se tocar e a prevenção do câncer de mama e câncer de colo de útero.

A enfermeira, Angela Ferreira da Silva destacou a interatividade e interesse da população durante as atividades. “A ação do outubro Rosa atendeu muito as expectativas, pois toda a equipe foi muito pró-ativa e criativa e a participação da população foi maravilhosa, com feedback muito positivos. Foi um momento de tirar dúvidas e muitos tabus com relação ao câncer de mama e de colo de útero.”

A ação contou com a participação discentes do curso de medicina da PUC Minas – Poços de Caldas e toda a equipe da unidade.

Toda unidade recebeu decoração temática e as participantes também receberam um lanchinho com frutas e bolo.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.