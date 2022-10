Escolas Municipais recebem projeto de educação fiscal e cidadania, em Poços de Caldas

Projeto de Educação Fiscal visa conscientizar os cidadãos sobre a importância dos tributos para a manutenção das atividades do município, sem as quais nenhum progresso social seria possível.

Foto: Divulgação Prefeitura de Poços de Caldas.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Fazenda, desenvolve atividades de Educação Fiscal e Cidadania, com palestras nas 25 escolas da Rede Municipal de Ensino, inclusive na zona rural, até dezembro de 2022. A ação pretende sensibilizar os estudantes e professores para a função social do tributo, estimulando o cumprimento voluntário das obrigações tributárias e criando condições para o desenvolvimento do espírito crítico no acompanhamento da aplicação dos recursos públicos.

O projeto de Educação Fiscal visa conscientizar os cidadãos sobre a importância dos tributos para a manutenção das atividades do município, sem as quais nenhum progresso social seria possível. O custo dos tributos está presente em praticamente toda atividade econômica: seja no salário do trabalhador, no preço das mercadorias e serviços, no ato de possuir um imóvel ou um veículo ou na própria produção da riqueza nacional.

As palestras serão ministradas pelo secretário municipal de Fazenda, Alexandre Lino, que vai apresentar e explicar as regras da tributação e a importância da nota fiscal. “O objetivo é estimular os jovens a conhecerem o funcionamento da administração pública, acompanharem a aplicação dos recursos públicos e despertarem para o exercício da cidadania plena, cobrando inclusive por seus direitos”, destaca Lino. “Garantir que os valores sejam realmente recolhidos aos cofres públicos e, em seguida, corretamente aplicados em prol da comunidade deve ser uma preocupação constante e devemos começar com crianças e jovens, que são a base da educação, para que a conscientização aconteça de forma efetiva”, completa.

Cronograma

10/10 9h às 10h E.M. Alvino Hosken de Oliveira

R. Humberto de Campos, 146 – Cascatinha

13/10 9h às 10h E.M. Lions Club Centro

R. Peru, 34 – Quississana

17/10 9h às 10h CAIC – Arino Ferreira Pinto

Av. Dirce Pereira Rosa – Jd.Esperança

19/10 9h às 10h E.M. Dona Mariquinhas Brochado

R. José Miranda de Carvalho, 80 Pq. Pinheiros

20/10 9h às 10h E.M. Dona Vicentina Massa

Av. João Romeu Tramonte, 82 – Chácara P. de Caldas

24/10 9h às 10h E.M. Vitalina Rossi

R. Rovilson Ezídio, 215 – Pq. Esperança

26/10 9h às 10h E.M. José Raphael dos Santos Netto

R. Eugênio Bernardes Ferreira- Jd. Philadelphia

27/10 9h às 10h E.M. Dr. Haroldo Affonso Junqueira

R. Gabrielina Loiola Junqueira, 599 Sta.Rosália

31/10 9h às 10h E.M. Irmão José Gregório

R. Pedro Barbosa, 650 Jd. Formosa

03/11 9h às 10h E.M. Professora Edir Frayha

Av. Dr. Saul do Prado – Jd. Nova Aurora

07/11 9h às 10h E.M. Professor Antônio Sérgio Teixeira

R. das Recordações, 580 – Sto. André

09/11 9h às 10h E.M. João Pinheiro

R. José Bernardo, 280 Jd. Country Club

10/11 9h às 10h E.M. Sérgio de Freitas Pacheco

Praça Tupy- Vila Togni

14/11 9h às 10h E.M. Professora Nicolina Bernardo

R. Marcílio Marcelo Volpin, 200 – Vila Brasil

16/11 9h às 10h E.M. Wilson Hedy Molinari

Av. Gentil Messias- Vila Cruz

17/11 9h às 10h E.M. José Mamud Assan

Rua Vila Rica, 432- Vila Rica

21/11 9h às 10h Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza

Av. Champagnat, 668 -Jd.Ginásio

23/11 9h às 10h E.M. Dr. Pedro Afonso Junqueira

R. Hematita,391 Jd. Kennedy

24/11 9h às 10h E.M. Maria Ovídia Junqueira

R. Pedro Paulo R. Lemes, 131 -COHAB

28/11 9h às 10h E.M. Presidente Washington Luís

R. Ver Horácio de Paiva, 151 Sta. Ângela

30/11 9h às 10h E.M. Professora Carmélia de Castro

Fazenda Souza Lima

01/12 9h às 10h E.M. Raphael Sanches

Fazenda Boa Vista

05/12 9h às 10h E.M. Dona Lúcia Sacomann Junqueira

Fazenda Aparecida

07/12 9h às 10h E.M. José Avelino de Melo

Fazenda Lambari

08/12 9h às 10h E.M. Professor Júlio Bonazzi

R. João Nery Sobrinho, 47 – Sta. Maria

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas.