Escolas Municipais e Parceiras de Guaxupé são destaque no planejamento do mês da Criança

Durante todo o mês de outubro as crianças da rede municipal participaram de diversas atividades.

Foto: CSul.

Referência em Educação, o município de Guaxupé por meio das 16 escolas municipais e 5 escolas parceiras, promoveu na primeira semana de outubro diversas experiências que encantaram as crianças, seus familiares e profissionais da educação. O sucesso do mês de comemorações começou com uma cuidadosa orientação da Secretaria de Educação e com planejamento da equipe de cada escola que, por meio de uma gestão democrática e participativa, esbanjaram inventividade, criatividade e imaginação.

As experiências contemplaram passeios, aproveitando os espaços gratuitos ou por meio do estabelecimento de parcerias com outros locais. Como exemplos das atividades propiciadas estão os passeios e piqueniques no Parque da Mogiana, contações de histórias, apreciação de peças teatrais, cinema na escola, desfile de fantasias, diversão em playground, show de talentos dentre muitas outras atividades fascinantes para as acrianças.

Com foco na qualidade nutricional dos alimentos oferecidos nas escolas, houveram adaptações no cardápio dessa semana, com a orientação das nutricionistas da educação, que segundo relatos das próprias crianças estavam saborosos, além de saudáveis.

A Secretaria de Educação, sempre incentivadora de todos os projetos escolares, foi parceira colaborando ativamente para que tudo o que foi planejado pudesse ser vivenciado com intensidade pelas crianças que têm por direito viver sua infância com experiências lúdicas e prazerosas, construindo seu conhecimento de maneira significativa, tendo momentos como esses eternizados em seus corações.

Fonte: Prefeitura de Guaxupé.