Escolas Municipais de Passos receberão laboratório maker

Foto: Prefeitura de Passos

Com o objetivo de inserir a cultura tecnológica no processo de ensino-aprendizagem na educação municipal, seis escolas municipais receberão um investimento de R$ 600 mil para a instalação de laboratórios maker.

Segundo a Secretaria de Educação, os laboratórios servirão para que as crianças adquiram conhecimentos básicos sobre tecnologia. Hoje, a tecnologia é essencial na vida de todos, desde crianças até idosos. Com os laboratórios maker, a expectativa é que os alunos aproveitem, aprendam bastante e se dediquem, para que, no futuro, possam utilizar esse conhecimento e ter mais oportunidades.

Esse investimento será possível graças ao convênio assinado nesta terça-feira (11), em Pouso Alegre, entre a Prefeitura de Passos e o IFSULDEMINAS, por meio do Programa Mais Ciência na Escola. A cerimônia contou com a presença da secretária de Educação, Rosa Beraldo, do diretor-geral do IF Campus Passos, Juliano de Souza Caliari, e do professor João Marcos Fernandino Evangelista, coordenador do programa no campus Passos.

Os laboratórios contarão com computadores, internet banda larga, rede lógica, quadro de ferramentas, materiais para uso maker e demais mobiliários para as aulas no ambiente tecnológico. A implantação desses espaços incentivará a criação de aplicativos, projetos de robótica, games e brinquedos desenvolvidos pelos estudantes. A iniciativa promete fortalecer a educação científica no município, promovendo inovação e desenvolvimento tecnológico.

Escolas beneficiadas

As escolas municipais selecionadas para participar do programa são a Escola Municipal Jalile Barbosa Calixto e a Escola Municipal Hilarino de Moraes, situadas na área urbana do município, além da Escola Municipal Cel. Azarias de Melo, na comunidade das Águas, a Escola Municipal Dr. Manoel Patti, na região da Mumbuca, a Escola Municipal Geralda Cândida, na região dos Campos, e a Escola Municipal Oilda Valéria Silveira Coelho, localizada na Fazenda Santa Luzia, todas na zona rural. Cada escola receberá R$ 100 mil para a compra de equipamentos, materiais de consumo e bolsas para professores e alunos que atuarão na capacitação e gestão do programa. Foram selecionadas as unidades que atendem do 6º ao 9º ano da rede municipal de ensino.

Fonte: Prefeitura de Passos