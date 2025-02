Escolas de Poços de Caldas terão liberdade para definir o uso de celular nas unidades de ensino

Iniciativa reforça o compromisso da cidade com a educação de qualidade, respeitando a autonomia das escolas e promovendo um diálogo aberto com toda a comunidade escolar.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

As escolas de Poços de Caldas terão autonomia para decidir sobre a utilização de celulares dentro das unidades de ensino. A medida segue a legislação federal vigente e permitirá que cada escola, em conjunto com a comunidade escolar e seu respectivo conselho, defina as diretrizes sobre a restrição ou liberação do uso de dispositivos móveis nas atividades escolares.

O objetivo principal dessa decisão é promover uma conscientização sobre o uso responsável e equilibrado da tecnologia, buscando sempre o benefício do aprendizado e do ambiente escolar. Como apoio a esse processo, a Secretaria Municipal de Educação disponibilizou uma cartilha elaborada pelo Ministério da Educação (MEC), que traz orientações e boas práticas para o uso de celulares nas escolas.

A cartilha será um importante instrumento para auxiliar as escolas de Poços de Caldas na tomada de decisões informadas, considerando as necessidades e particularidades de cada comunidade escolar. A flexibilidade para definir as regras de acordo com o contexto de cada unidade de ensino visa garantir que o uso de celulares não interfira no processo pedagógico e no desenvolvimento de atividades de ensino-aprendizagem.

A iniciativa reforça o compromisso da cidade com a educação de qualidade, respeitando a autonomia das escolas e promovendo um diálogo aberto com toda a comunidade escolar.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas