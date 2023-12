Escolas da Rede Municipal de Itajubá encantam público no Natal da Família

As festividades do “Natal da Família 2023” acontecem até o dia 24 de dezembro.

Foto: Prefeitura de Itajubá

A magia do Natal está tomando conta de Itajubá com o “Natal da Família”, uma iniciativa da Prefeitura que vem encantando moradores e visitantes com uma programação especial. Um dos destaques do evento são as cantatas de natal apresentadas pelas escolas da rede municipal.

Desde o dia 29 de novembro, a Praça Theodomiro Santiago e o Parque da Cidade se transformaram em palcos para a expressão artística e cultural das escolas.

No dia 30 de novembro, quinta-feira, o Parque da Cidade foi palco para as apresentações das escolas São Vicente de Paulo e Santo Agostinho. Após as cantatas, o artista local Léo Sax, se apresentou aos presentes.

Já na sexta-feira, 1º de dezembro, a Praça Teodomiro foi o cenário das apresentações da Escola Municipal Dr. Antônio Salomon. A programação musical contou ainda com a participação da artista local Milliane Manoela.

As festividades do “Natal da Família 2023” acontecem até o dia 24 de dezembro. Programe-se para participar e prestigiar.

Fonte: Prefeitura de Itajubá