Escola Pública de Poços de Caldas ganha documentário e exposição

Evento contou com a exibição do filme e visita guiada pela exposição de fotos, além de atividades culturais.

Foto: Reprodução/MPMG

Na última semana, o projeto Moradores | Educação lançou documentário e exposição de imagens em grandes painéis sobre a história da Escola Estadual Dr. João Eugênio de Almeida, de Poços de Caldas, no Sul de Minas. O lançamento foi aberto à população e ocorreu no Mirante Santa Rita.

O evento contou com a exibição do filme e visita guiada pela exposição de fotos, além de atividades culturais. Os presentes também conferiram o varal fotográfico com imagens das pessoas que contaram suas histórias na tenda. As fotos puderam ser levadas para casa como uma recordação.

Produção

O material foi produzido a partir de depoimentos de pessoas da comunidade escolar, de ex-alunos e de ex-professores que fazem parte da história da instituição de ensino. As atividades do projeto tiveram início, em Poços de Caldas, com uma oficina cultural realizada com os estudantes da Escola Estadual Dr. João Eugênio de Almeida. Nessas oficinas, foram abordadas técnicas básicas de fotografia, filmagem, registro e documentação de histórias.

Depois disso, a equipe de fotógrafos, videomakers e jornalistas do projeto montou, dentro da escola, uma tenda branca com uma câmera e um microfone. Professores, alunos e ex-alunos, funcionários e moradores da vizinhança foram chamados para contarem suas histórias de afetividade com a instituição.

O Moradores | Educação – escolas, memórias e pertencimento, realizado pelo Centro de Intercâmbio e Referência Cultural (Circ) . Foi idealizado pela Nitro Histórias Visuais com o apoio do MPMG, por meio do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Educação (Caoeduc), do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural e Urbanismo (Caoma) e do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa da Ordem Econômica e Tributária (Caoet). O projeto conta com a parceria da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. É viabilizado, via Plataforma Semente, com recursos obtidos pelo MPMG com medidas compensatórias.

No final do ano passado,deu início às suas atividades em Belo Horizonte, na Escola Estadual Professor Morais. Em 2025, já visitou Juiz de Fora, Poços de Caldas e Uberaba. Ainda este ano e em 2026, o projeto vai levar a “tenda de ouvir histórias” para Governador Valadares, Januária, São João das Missões e Teófilo Otoni. No total, serão oito escolas da rede pública estadual de ensino, em todas as regiões do estado, com objetivo de colher diversas histórias que, juntas, fortalecem o sentimento de pertencimento das instituições de ensino.

O projeto é um desdobramento do Moradores – A Humanidade do Patrimônio, uma inciativa com 13 anos de existência.

Fonte: MPMG