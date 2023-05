Escola Municipal José Augusto de Paiva recebe o projeto “Museu e Biblioteca vão à Escola”

O projeto beneficiou mais de 200 alunos do ensino fundamental e contou com apoio o da Prefeitura de Varginha, Fundação Cultural, Associação Artística Viva Cultura e APESUL

Foto: Fundação Cultural de Varginha

O projeto “Museu e Biblioteca vão à escola” idealizado pela bibliotecária Eliana Costa e pelo diretor do Museu Municipal Lindon Lopes, foi apresentado nesta terça (16/05), na escola Municipal José Augusto de Paiva com o espetáculo “Pó Pará! Todos Contra a Dengue”

O projeto beneficiou mais de 200 alunos do ensino fundamental e contou com apoio o da Prefeitura de Varginha, Fundação Cultural, Associação Artística Viva Cultura e APESUL – Associação de Poetas e Escritores do Sul de Minas.

Em tom divertido e educativo, a peça aborda a importância do combate e prevenção do mosquito Aedes Aegypti, causador de várias doenças como a Dengue, Zika e Chikungunya. A direção da peça é de Marcos Misael.

O objetivo de incluir a peça na programação do projeto, é que as crianças levem para casa o que aprenderam através da comédia e cresçam já com uma mentalidade diferente, que possam combater a dengue e outras doenças.

O espetáculo contou com a parceria dos alunos do 3º ano do curso de enfermagem do Grupo Unis- Centro Universitario Do Sul De Minas – campus Varginha: Leticia Veloso Oliveira, Gustavo Corrêa , Maria Eduarda Pimenta, Renata Cardoso e Isabelly Caroline Soares. Além dos atores: Kainan Neemias, a bibliotecária Eliana Costa e a escritora Malu Silva

Fonte: Fundação Cultural de Varginha