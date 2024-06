Escola Municipal em Poços de Caldas recebe projeto Educa Música

O Educa Música proporciona aos alunos uma experiência única de aprendizado, contato com a cultura e desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

A Escola Municipal Vitalina Rossi, no Jardim Esperança, na zona sul do município, recebeu nesta terça-feira (18), a segunda edição do Projeto Educa Música, iniciativa do Conservatório Musical Antônio Ferrúcio Viviani, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, que busca democratizar o acesso à música instrumental, para além das paredes da instituição.

“Desta vez, trouxemos um duo de flauta transversal e violão, tocando chorinhos, com os professores André Batiston, no violão, e Leonardo Farias, na flauta transversal. Foi uma alegria poder sentir a receptividade dos alunos e de toda a equipe”, destaca o coordenador do Conservatório, Gabriel Angeli.

As primeiras ações da iniciativa foram realizadas na Escola Municipal José Mamud Assan, no bairro Vila Rica, e no Centro de Educação Infantil Lápis de Cor, na Vila Cruz, ambos na região oeste da cidade, no dia 23 de maio.

Por meio da participação de alunos e professores do Conservatório, o projeto busca democratizar o acesso à música instrumental, levando a música para além das paredes do Conservatório, proporcionando aos alunos da Rede Municipal a oportunidade de aprender um instrumento musical e desenvolver habilidades musicais, além de utilizar a música como instrumento de inclusão social, combatendo a desigualdade e promovendo a cidadania.

O Educa Música proporciona aos alunos uma experiência única de aprendizado, contato com a cultura e desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Mensalmente, duas unidades de ensino municipais são contempladas.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas