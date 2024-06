Escola Municipal em Lavras celebra o “Dia da Família na Escola”

Evento começou com as apresentações das crianças, que não deixaram nada a desejar no quesito talento e alegria.

Foto: Prefeitura de Lavras

Na quinta-feira, dia 20, a Escola Municipal Umbelina Azevedo Avellar viveu momentos de grande entusiasmo e emoção durante a realização do evento “Dia da Família na Escola”. Com um público expressivo, a comunidade escolar se reuniu para prestigiar as diversas atividades cuidadosamente preparadas para essa ocasião especial.

O evento começou com as apresentações das crianças, que não deixaram nada a desejar no quesito talento e alegria. A dedicação dos alunos foi evidente, e cada performance reforçou a importância do papel da escola no desenvolvimento cultural e social dos alunos.

Um dos pontos altos da noite foi a participação de William Benfenatti, cuja presença trouxe um toque ainda mais especial ao evento. Em seu discurso inspirador, Benfenatti destacou a relevância dos valores familiares.

A Banda Central de Adoração também fez parte dessa celebração, contribuindo para uma atmosfera ainda mais cativante. Suas apresentações musicais trouxeram um brilho extra à noite, emocionando profundamente as famílias presentes.

O “Dia da Família na Escola” é um evento que fortalece os laços entre a escola e a comunidade, mostrando que a união e a colaboração são fundamentais para o sucesso e o bem-estar de todos.

Fonte: Prefeitura de Lavras