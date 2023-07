Escola Municipal, em Campanha, está sendo ampliada

A obra está avançada e trará um grande avanço para a educação local.

A Prefeitura está trabalhando intensamente na construção de novas salas de aula para os estudantes dos bairros Jefferson de Oliveira, Primavera, São Francisco e Irmão Paulo. A obra está avançada e trará um grande avanço para a educação local.

Grandes investimentos estão sendo feitos na área da educação. Recentemente, a Prefeitura inaugurou o novo Cemei da Chapada, adquiriu uma área para a construção da nova Creche do São Cristóvão, está construindo o moderno Cemei Tia Glycia e finalizando as obras da Creche do Proinfância. Fora as obras do Esporte e da Saúde!

