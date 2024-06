Escola municipal de Poços de Caldas arrecada livros infantis para o Rio Grande do Sul

Biblioteca escolar da Escola Municipal Haroldo Affonso Junqueira é muito procurada pelos alunos

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Sabe o que a Escola Municipal Dr. Haroldo Affonso Junqueira, no bairro Santa Rosália, e a cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, têm em comum? A solidariedade! Desde a segunda-feira (3), a escola municipal de Poços de Caldas está recebendo doações de livros, especialmente infantis e juvenis, que serão encaminhados para o projeto A Ponte, que visa reconstruir o acervo literário das bibliotecas escolares prejudicadas pela enchente no estado gaúcho.

A escola aderiu à iniciativa do escritor gaúcho Eliandro Rocha, que conta com a participação da produtora Luminna e da Câmara Rio-Grandense do Livro. “Recebemos o vídeo com o convite do escritor Eliandro Rocha. Todos nos sensibilizamos e resolvemos colaborar. Nossa escola é referência em projetos literários, os estudantes procuram muito a biblioteca e sabemos da importância desse espaço para o desenvolvimento integral dos alunos”, destaca a diretora da E.M. Haroldo Junqueira, Loide de Paula.

Desde esta segunda-feira (3) o projeto de arrecadação de livros já está recebendo doações de toda a comunidade, em especial de livros infantis e juvenis em bom estado de conservação. A escola está localizada na Rua Gabrielina Loiola Junqueira, 599 – Santa Rosália e o horário de funcionamento é das 7h30 às 17h, de segunda a sexta-feira. O telefone para contato é 3697-2579.

A E.M. Haroldo Affonso Junqueira atende 359 alunos de 6 a 15 anos, no Ensino Fundamental I e II e conta também com projeto de ensino de tempo integral para 100 estudantes.

A Ponte

Em entrevista à Agência Brasil, o escritor de livros infantis e contador de histórias e um dos criadores da ação, Eliandro Rocha, destaca que mais de 80 mil livros foram perdidos pela inundação só no município de São Leopoldo. Ele compara os prejuízos com a enchente ao desastre da biblioteca de Alexandria, na Grécia, quando 40 mil livros foram queimados.

Rocha explica que ainda não é possível mensurar quantos livros foram perdidos nas escolas de todos os municípios atingidos pelas chuvas no estado. Ele lembra que algumas escolas ainda estão debaixo d’água. E diz que a campanha já teve início por causa da logística de organização dos espaços para receber as crianças e adolescentes de volta.

“Nós já começamos a realizar o projeto por conta de toda a logística desses livros virem chegando até aqui e a gente ter tempo de limpar as escolas, organizar os espaços. De poder recompor esses acervos, trazer um pouco de leitura, um pouco de fantasia para o olhar dessa criança”, ressalta o escritor, em entrevista à Agência Brasil. Pessoas de todo o país podem doar livros nos pontos de encontro, com a escola da Rede Municipal de Poços. A campanha foca nos livros infantis e juvenis.

“Desde muito pequeno, eu sempre descobri que a arte nos humaniza. Nesse momento de crise que nós estamos, de catástrofe aqui no Sul, a solidariedade vem ligada à humanidade. Então, se a arte humaniza, vamos promovê-la. E o livro infantil é a primeira obra de arte que chega na mão de uma criança. É o primeiro museu que ela visita, através das imagens que tem no livro. É o primeiro contato dela com a fantasia com os mundos paralelos”, reflete o escritor.

As doações de livros serão encaminhadas para o Projeto A ponte (Avenida São Borja, 2520 – Fazenda São Borja – CEP: 93032-520 – São Leopoldo/RS).

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas