Escola em Três Corações recebe selo de Escola Amiga do Meio Ambiente

Foto: Prefeitura de Três Corações

A EM Professora Henriqueta Gomes recebeu, no dia 06 de outubro, o Selo Chuá: Escola Amiga do Meio Ambiente, oferecido pela Copasa. Esse é um reconhecimento pelas ações desenvolvidas na escola, através do programa de educação ambiental Chuá Socioambiental. O selo foi entregue após a realização da Feira Verde, que foi executada no mesmo dia, e que consiste em uma troca de mudas de plantas medicinais. O evento contou com palestra da farmacêutica Fabiana Pereira Bossi que falou sobre a propriedades medicinais das plantas no tratamento de doenças.

Para receber o selo, a escola precisou cumprir todas as metas estipuladas previamente pela Copasa, como coleta de material reciclável, de lacre, de óleo usado, de material eletrônico, troca de agasalhos e a execução de Feira Verde.

O Projeto Chuá Socioambiental é desenvolvido pelas secretarias municipais de Educação – SEDUC e de Meio Ambiente e Defesa Animal – SEMMADA, em parceria com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa. Além das ações e Feira Verde, realizou também uma Gincana Ambiental, no dia 17 de junho. O projeto busca sensibilizar a população sobre a importância da preservação dos recursos hídricos e incentivar práticas sustentáveis no uso da água, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população e para a preservação do meio ambiente.

Fonte: Prefeitura de Três Corações