Escola de Sargentos das Armas comemora 75 anos em Três Corações

Durante a solenidade, autoridades civis e militares destacaram a importância da parceria entre a ESA e a comunidade tricordiana ao longo desses 75 anos

Foto: Prefeitura de Três Corações

A Prefeitura de Três Corações participou, na quarta-feira, 30 de abril, das comemorações pelos 75 anos da instalação da Escola de Sargentos das Armas (ESA) no município. A cerimônia, realizada nas dependências da instituição militar, contou com a presença do Prefeito Dimas Abrahão e da Vice-Prefeita Flávia Rivello, que entregaram uma placa comemorativa em homenagem à data.​

A ESA, transferida do Rio de Janeiro para Três Corações em 1950, celebra sua instalação na cidade no dia 3 de maio. Desde então, tornou-se um marco na formação de sargentos do Exército Brasileiro e desempenha papel fundamental no desenvolvimento educacional, social e econômico do município.​

Durante a solenidade, autoridades civis e militares destacaram a importância da parceria entre a ESA e a comunidade tricordiana ao longo desses 75 anos. A presença da Escola fortalece não apenas a segurança nacional, mas também contribui para a identidade e o crescimento de Três Corações.​

A Prefeitura de Três Corações reafirma seu compromisso com a valorização das instituições que promovem o progresso do município e parabeniza a ESA por seus 75 anos de história e dedicação ao país.

Fonte: Prefeitura de Três Corações