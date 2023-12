Escola de Pouso Alegre recebe captador de água da chuva para irrigação da horta escolar

Captador garante a segurança de uso e impedir a criação de insetos perigosos para a comunidade, como o mosquito da dengue.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, realiza inúmeros programas para incentivar e aprimorar o ensino na Rede de Ensino Municipal. Entre esses projetos está o Programa Crianças Saudáveis, realizado em parceria com o Instituto Melhores Dias e a empresa General Mills.

Nesta quarta-feira (06), mais uma etapa do projeto foi executada, finalizando a montagem de um captador de água da chuva na Escola Municipal Doutor Ângelo Cônsoli (Rua Álvaro Leite, 20 – Fátima) para a irrigação da horta pedagógica desenvolvida pelo programa.

Além disso, houve uma formação ministrada pelo membro do grupo Permacultores Urbanos, parceiro do Instituto Melhores Dias, Vinícius Pereira, para os alunos, abordando a importância da montagem do captador, os percursos da água utilizada na unidade de ensino e como é possível implementar iniciativas para economizar esse recurso tão precioso e cada vez mais escasso, que é a água.

O captador foi construído com um sistema natural de filtragem da água para garantir a segurança de uso e impedir a criação de insetos perigosos para a comunidade, como o mosquito da dengue.

“Todos os projetos que realizamos, seja em conjunto com as importantes parcerias que temos ou apenas pela nossa secretaria, são essenciais para cada um dos nossos alunos em suas trajetórias. Buscamos sempre instigar um olhar sustentável nas crianças, que poderão replicar esses ensinamentos em suas casas”, destaca a Secretária de Educação, Suelene Marcondes.”

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre