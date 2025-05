Escola de Campos Gerais transforma arte em ferramenta de conscientização ambiental

Programa Chuá da Copasa mobiliza estudantes e reforça a importância da preservação dos recursos hídricos no Sul de Minas

Foto: Copasa

As escolas do Sul de Minas seguem ganhando um colorido especial com o projeto “Arte Chuá nas Escolas – Mural das Águas”, uma iniciativa da Copasa que une arte, educação e meio ambiente. Depois de passar por escolas municiais de Itamonte e Baependi, essa foi a vez de a Escola Municipal Professor Joaquim José de Oliveira, em Campos Gerais, receber o projeto que envolveu 31 alunos do 7º ano em uma jornada criativa de reflexão e protagonismo.

Promovida pela Copasa como uma das ações do Programa Chuá Socioambiental, que compõe as atividades do Pró-Mananciais, a atividade foi realizada nos dias 6 e 7 de maio e contou com o apoio da equipe socioambiental da Companhia e de artistas plásticos parceiros, que conduziram oficinas lúdicas e educativas com os alunos.

Durante o projeto, os estudantes participaram de oficinas interativas sobre a história, cultura local e sua relação com os recursos hídricos, além de debaterem sobre tratamento da água, saneamento básico, esgotamento sanitário e preservação dos mananciais. A partir disso, os alunos criaram as ilustrações que foram transferidas para o muro da escola, agora um verdadeiro painel de cidadania e conscientização ambiental.

O mural foi também um prêmio simbólico para a escola, que se destacou em uma gincana educativa realizada em 2024. A unidade de ensino recebeu o Selo Chuá de Escola Amiga do Meio Ambiente, honraria concedida a instituições comprometidas com a educação socioambiental.

Educação que transforma

Para Mara Suely Lima, assistente socioambiental da Copasa, o projeto vai além da estética: é uma construção de valores. “Quando a arte encontra a educação ambiental, algo poderoso acontece: os alunos descobrem que fazem parte da solução. Eles entendem de onde vem a água que bebem, por que ela precisa ser preservada e como suas atitudes podem impactar a comunidade. O mural é um símbolo vivo do compromisso coletivo com o futuro”, destacou.

Segundo ela, o engajamento da equipe escolar reforça que é possível transformar a relação com o meio ambiente por meio de experiências educativas, afetivas e visíveis à comunidade. “A cada pincelada, os estudantes deixaram mais do que cor no muro, deixaram o recado de que precisamos cuidar da nossa água. Esse é o verdadeiro legado do Mural das Águas”.

Quem traduziu bem esse sentimento foi a aluna Sophia Sambudio Thomazzi, que não escondeu a alegria em participar do projeto. “Quero agradecer pelos dias incríveis que proporcionaram à nossa sala. Saber que as futuras gerações vão ver nossas obras de arte me enche de orgulho. E se tem uma coisa que me alegra muito também é saber que realizar este projeto só foi possível porque nos incentivaram a realizar isso”, declarou.

Atuação socioambiental da Copasa

Comprometida com a Proteção das Águas e com a Proteção dos Direitos das Crianças e Adolescentes, a Copasa desenvolve o Programa Chuá Socioambiental como uma iniciativa estratégica de sua agenda ESG. Criado em 2017, o programa tem como objetivo ampliar a consciência ambiental de crianças e adolescentes, por meio de práticas educativas que valorizam o cuidado com o meio ambiente, a cidadania e o uso responsável da água.

Alinhado à Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), o Chuá Socioambiental contribui diretamente para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, especialmente o ODS 6 – Água potável e Saneamento, que visa assegurar a disponibilidade e a gestão sustentável da água para todos. Além disso, está comprometido com os princípios do Pacto Global, reforçando o papel da Copasa como agente de transformação social e ambiental por meio da educação.

Fonte: Copasa