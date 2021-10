ESA sairá de Três Corações e será transferida para Pernambuco

O anúncio oficial da mudança foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro em uma rede social.

Redação CSul/Foto: Divulgação ESA

A Escola de Sargentos das Armas (ESA) será transferida de Três Corações (MG) para Recife (PE). O anúncio oficial foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro em uma rede social. No vídeo, ele também diz que está de acordo com a decisão do comandante do Exército, General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.

Segundo a nota oficial divulgada pelo Exército Brasileiro, um estudo foi realizado em três cidades e Recife foi escolhida para ser a referência nacional para a formação de todo o efetivo de profissionais de sargentos do Exército Brasileiro.

A ESA ficou em Três Corações por mais de 70 anos. A escola foi criada em 21 de agosto de 1945, ao término da 2ª Guerra Mundial, no Rio de Janeiro e foi transferida para Três Corações em setembro de 1949.

Conforme informações divulgadas pela prefeitura em fevereiro, após a transferência, a estrutura da ESA em Três Corações vai oferecer cursos de aperfeiçoamento para os militares e curso de adjunto de comando que, atualmente, são realizados em unidades no Rio de Janeiro e em Cruz Alta (RS).

*Com informações: G1 Sul de Minas