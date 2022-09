Equipes dos ESF´S desenvolvem atividades alusivas ao setembro amarelo, em Andradas

Psicóloga Sabrina de Cassia Frizo, do ESF do Horto, abordou o assunto com os estudantes da Escola Estadual “Coronel João Mosconi”.

Foto: CSul.

Durante essa semana, as equipes das Unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF´s) do Horto e Rio Negro focaram suas ações no Setembro Amarelo, visando conscientizar jovens e adultos sobre a importância de preservar a vida.



Na segunda-feira, 26 de setembro, a psicóloga do ESF do Rio Negro, Érika Ansani, trabalhou o tema junto aos alunos da Escola Estadual “Daniel Ribeiro Moggi”. Nesta quarta-feira, 28 de setembro, a Psicóloga Sabrina de Cassia Frizo, do ESF do Horto, abordou o assunto com os estudantes da Escola Estadual “Coronel João Mosconi”.



Diga sim à vida!

Fonte: Prefeitura de Andradas.