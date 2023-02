Equipes da Secretaria de Obras realizam em janeiro mais de 260 mil metros quadrados de roçada nos bairros de Extrema

O serviço é realizado diariamente, com foco na manutenção e limpeza dos bairros, sendo intensificado neste período por conta das intensas chuvas.

Foto: Prefeitura de Extrema.

A Prefeitura de Extrema, por meio da Secretaria de Obras, efetuou em grande escala o serviço de roçada e capina nas estradas rurais, concretizando mais de 260 mil metros quadrados de roçada somente neste primeiro mês do ano.

O serviço compreende a limpeza de canteiros de avenidas e estradas de terra, locais estes que acumulam muito mato e necessitam serem roçados constantemente, a fim de que evite o aparecimento de animais peçonhentos e pragas.

Com as intensas chuvas neste mês de janeiro, o mato cresceu mais rápido, o que fez com que o trabalho fosse intensificado nesse período. Ao todo, mais de 10 bairros foram beneficiados, atendendo as extremidades do Barreiro, Tenentes, Locadio, Rodeio, Furnas de Baixo, Braizinho, Jardim, Juncal, Ramos e Pessegueiro.

Fonte: Prefeitura de Extrema.