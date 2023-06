Equipe do SIM de Três Corações participa de seminário em Formiga

O evento tem como objetivo promover o fortalecimento da rede de apoio entre os SIM de Minas Gerais, através da troca de conhecimentos e experiências de sucesso.

Foto: Prefeitura de Três Corações

A equipe do Serviço de Inspeção Municipal – SIM, vinculado à Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária – SEMAP, participou nesta quarta-feira, 31/05, do seminário “Serviços de Inspeção Municipal e selo ARTE”, na cidade de Formiga. O evento foi promovido pelo SIM de Formiga, em parceria com o Centro Universitário de Formiga – UNIFOR e com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e entidades vinculadas. O evento contou com participantes de 40 municípios de Minas Gerais e São Paulo e tem como objetivo promover o fortalecimento da rede de apoio entre os SIM de Minas Gerais, através da troca de conhecimentos e experiências de sucesso.

O Serviço de Inspeção Municipal – SIM tem como objetivo fortalecer a agroindústria local e os pequenos produtores de alimentos de origem animal, garantindo a qualidade sanitária de seus produtos. Os produtores podem obter o Selo de Inspeção Municipal, que certifica o cumprimento das normas sanitárias e pode ser utilizado nas embalagens e rótulos dos produtos, transmitindo segurança aos consumidores e abrindo oportunidades para a conquista de novos mercados.

O cadastro no SIM é necessário para produtores que trabalham com animais destinados ao abate, carne, pescado, ovos, leite, produtos de abelhas e seus derivados, com ou sem adição de produtos vegetais. Qualquer produtor que desenvolva atividade econômica com matéria-prima e produtos derivados de origem animal, mesmo artesanalmente, deve se cadastrar.

Para mais informações sobre o SIM e efetuar o cadastro, a sede do serviço está localizada à rua Cambuquira, 155, logo atrás do Mercado Municipal. Qualquer dúvida, entre em contato pelo telefone 35 98802 6308. A documentação necessária para realização do cadastro está disponível em tinyurl.com/DocumentosSIM.

Fonte: Prefeitura de Três Corações