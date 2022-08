Equipe do NASF promove mais uma sessão de filme e reúne mais de 80 pessoas no Cine Teatro,em Extrema￼

Essa é a 6ª edição promovida este ano pelo Núcleo de Apoio à Saúde da Família e, além disso, foram discutidas temáticas atuais de extrema relevância.

Foto: Divulgação Prefeitura de Extrema

Mais uma sessão do Cine NASF aconteceu nesta terça-feira (2) e dessa vez a equipe de Nutrição do Núcleo de Apoio à Saúde da Família trouxe várias temáticas importantes a serem debatidas, apresentando, para os 87 pacientes presentes, o filme: “Os Intocáveis”.

Na ocasião a principal reflexão se baseou na comemoração da Semana da Pessoa com Deficiência, na qual foi debatida a importância de superar as barreiras, seja ela qual for, além de incentivarem aos participantes que fizessem uma autorreflexão e colocassem uma proposta a si mesmos, a fim de mudar os hábitos, superar as dificuldades e valorizar o próximo.

O evento contou ainda com uma palestra especial sobre o Projeto “Todos por elas”, na qual está trabalhando neste mês com a temática do Agosto Lilás, que conscientiza a violência contra a mulher.

