Equipe do CREAS de Três Corações realiza ação de conscientização na Clínica da Mulher

A equipe destacou a importância da rede de proteção para apoiar as mulheres em situação de vulnerabilidade.

Foto: Prefeitura de Três Corações

Na terça-feira, 21 de maio, a equipe do núcleo II do Centro de Referência Especializado em Assistência Social – CREAS conduziu uma ação social focada na conscientização sobre os direitos das mulheres na Clínica da Mulher. O núcleo II do CREAS é responsável por prestar atendimento e orientação às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar no município.

Durante a ação, foram abordados temas fundamentais como a Lei Maria da Penha, seus mecanismos e os diversos tipos de violência previstos por ela. A equipe destacou a importância da rede de proteção para apoiar as mulheres em situação de vulnerabilidade.

Além disso, foram discutidos os malefícios da violência durante a gestação e os direitos ao planejamento familiar. As mulheres presentes também foram informadas sobre os canais de atendimento e denúncia disponíveis, incluindo o Disque 100, Disque 180 – Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – DEAM, 190 – Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da Polícia Militar e do próprio CREAS.

Essa iniciativa reforça o compromisso do CREAS e da Clínica da Mulher em proporcionar suporte e orientação às mulheres, promovendo a conscientização sobre seus direitos e a importância de denunciar situações de violência.

Fonte: Prefeitura de Três Corações