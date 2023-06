Corpo de Bombeiros resgata vítimas de ataque de abelhas na zona rural de Poço Fundo

Ambas as vítimas sofreram dezenas de picadas

Foto: Corpo de Bombeiros

Nesta quinta-feira (22), a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer dois homens que foram vítimas de ataque por abelhas na zona rural de Poço Fundo.

O fato ocorreu no bairro dos Morais cerca de 3 km da cidade. Um homem estava trabalhando em sua propriedade, quando acidentalmente atingiu uma colmeia que, estava oculta na vegetação, foi quando as abelhas começaram o ataque impedindo a vítima de sair do local.

Outro homem que estava trabalhando próximo ao local, ouviu os gritos da vítima pedindo ajuda e foi ajudar.

Ambos sofreram dezenas de picadas sendo a primeira vítima mais grave, ele foi encaminhado pela ambulância municipal para hospital de Poço Fundo. A segunda vítima foi encaminhada para o hospital na própria viatura dos bombeiros.

Fonte: Corpo de Bombeiros