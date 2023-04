Equipe do CISSUL/SAMU da base descentralizada de Três Pontas salva bebê de engasgo

Após dois ciclos de manobras o bebê voltou a respirar e foi encaminhado imediatamente para o Posto de Saúde de Três Pontas para avaliação médica.

Foto: CISSUL/SAMU

Na manhã da última terça-feira (04/04), a equipe do CISSUL/SAMU da Base Descentralizada de Três Pontas foi acionada no bairro Santa Edwiges, para atender um bebê que apresentava-se engasgado.

Ao chegar no local a equipe composta pelo Técnico de Enfermagem, Breno Clementino Santos e Condutor de Ambulância, Samuel Carlos Rosa, se depararam com o bebê desfalecido, e prontamente iniciaram as manobras de desobstrução de vias aéreas.

Após dois ciclos de manobras o bebê voltou a respirar e foi encaminhado imediatamente para o Posto de Saúde de Três Pontas para avaliação médica.

O CISSUL/SAMU parabeniza a equipe pelo empenho, dedicação e presteza no atendimento e deseja ao bebê um futuro de muita saúde!

Fonte: CISSUL/SAMU