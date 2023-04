Equipe do Banco de Alimentos conhece experiências na área de segurança alimentar da cidade de Formiga

A visita foi realizada na última quarta-feira (26).

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

O coordenador de Segurança Alimentar da Secretaria Municipal de Promoção Social, José Porto, e a nutricionista do Banco de Alimentos de Poços de Caldas, Laís Rodrigues Aguiar, foram convidados para conhecer o Banco de Alimentos da cidade de Formiga. A visita foi realizada na última quarta-feira (26).

A equipe de Poços de Caldas foi recebida pelo secretário de Desenvolvimento Social de Formiga, Anuar Toledo Alves e pela coordenadora do Banco de Alimentos, Adriana Oliveira. Além de conhecer o Banco Municipal de Alimentos, sua estrutura, funcionamento e atuação dentro da Política de Segurança Alimentar, os servidores de Poços de Caldas também puderam acompanhar outras iniciativas.

“Aproveitamos para conhecer projetos como a certificação do queijo e da carne produzidos no município, além do projeto de cuidado com animais acidentados, apreendidos ou abandonados nas rodovias. Também pudemos aprender e conhecer as ações na área de melhoria genética do milho, mandioca e banana. Esta troca de conhecimento, ideias e projetos entre os municípios é de grande relevância, com impactos positivos no bem-estar da população, que é o nosso foco principal. Discutimos várias ideias e, em breve, vamos desenvolver um projeto que vai beneficiar diversas famílias de Poços de Caldas. Agradecemos à secretária municipal de Promoção Social, Marcela Carvalho, que vem incentivando o desenvolvimento de novas iniciativas junto à equipe”, destaca o coordenador de Segurança Alimentar, José Porto.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas