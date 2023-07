Equipe da UAI Três Corações se reúne com coordenadora do Coletivo Pluralis

Foram discutidas também ações em prol do coletivo, como palestras e discussões com a equipe da UAI Três Corações.

Foto: Prefeitura de Três Corações

No dia 29/06, a Unidade de Atendimento Integrado – UAI Três Corações recebeu a visita da coordenadora regional do Coletivo LGBTQI+TC (Pluralis), Cássia Simone Pereira, que foi recebida pelo coordenador da unidade, Marcos Antônio dos Santos e pela psicóloga da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEDESO, Juciara Flórido de Andrade.

Foram tratados assuntos diversos de interesse do coletivo, como a inclusão do nome social nos documentos de identificação. A equipe explicou à representante do coletivo toda a dinâmica de atendimento, agendamento e informações gerais sobre o documento de identidade. Foram discutidas também ações em prol do coletivo, como palestras e discussões com a equipe da UAI Três Corações.

A coordenação colocou a unidade à disposição para quaisquer esclarecimentos, e também foi ressaltado pelos representantes da UAI o compromisso da equipe em relação ao bom tratamento a todos os usuários da unidade, que trabalha com os pilares do bom atendimento, respeito, agilidade e resolução de demandas dos cidadãos. Cássia frisou a importância do fortalecimento da parceria entre a UAI e o Coletivo LGBTQI+ Três Corações, que beneficiará toda a comunidade, em especial, a população LGBTQIAPN+.

Fonte: Prefeitura de Três Corações