Equipe da Secretaria de Estado de Educação visita regionais do Sul de Minas

Neste ano já foram feitas reuniões com 350 diretores em oito superintendências regionais de ensino

Foto: SEE-MG

A equipe da Secretaria de Estado de Educação (SEE-MG) realizou uma nova rodada de visitas às superintendências regionais de ensino e escolas da rede estadual. Nesta semana, o secretário Igor de Alvarenga e o subsecretário de Administração da SEE-MG, Silas Fagundes, estiveram nos municípios de Pouso Alegre, Poços de Caldas e São Sebastião do Paraíso, no Sul de Minas.



O roteiro incluiu reunião com diretores escolares e equipes técnicas das superintendências regionais, além de visitas às escolas. “Essas visitas têm sido muito importantes para melhorarmos os fluxos de trabalho na secretaria, de forma a aprimorar as condições de trabalho dos servidores, a infraestrutura das escolas e, consequentemente, promover a melhora da qualidade da educação no nosso estado”, afirma o secretário Igor de Alvarenga.



O ciclo de viagem no Sul de Minas começou na terça-feira (2/5), por Pouso Alegre, onde a equipe da SEE-MG visitou a Escola Estadual Dr. José Marques de Oliveira.



Em Poços de Caldas, na quarta-feira (3/5), após reunião com 45 diretores dos municípios que compõem a Superintendência Regional de Poços de Caldas, o secretário esteve na Escola Estadual Professor Arlindo Pereira.



Na Superintendência Regional de Ensino de São Sebastião do Paraíso, a escola visitada foi a Escola Estadual Alice Autran Dourado, no município de Guaranésia. Considerada modelo na região, abriga 400 alunos e desenvolve atividades culturais e esportivas diferenciadas, com intensa participação de toda a comunidade local.



“Estou encantado com o que vi e ouvi aqui na escola. Tanto de alunos quanto de servidores. Isso reforça ainda mais o nosso empenho em levar essa realidade para todas as escolas da rede estadual”, diz o subsecretário de Administração da SEE-MG, Silas Fagundes.



Adilson Rezende, diretor da Escola Estadual Paraisense de São Sebastião do Paraíso, ressaltou as melhorias na infraestrutura da unidade. “A gente tinha demandas de muito tempo, como a reforma da cozinha, fundação, reforma de banheiros e, neste curto espaço de tempo, conseguimos realizar todas essas ações. A última obra que a gente concluiu foi o projeto de combate a incêndios”.



Com 17 anos de experiência e passagens pelos cargos de coordenadora e vice-diretora, Roberta Zafine, atualmente diretora da Escola Estadual Dr. André Cortez Granero, em Guaxupé, comparou a gestão atual com anteriores. “Houve um período muito difícil. Chegou época que faltou dinheiro para merenda; Hoje não, tem muito dinheiro na escola e a gente pode gastá-lo fazendo um bom uso desse recurso referente aos alunos e ao aprendizado”, diz.



Rafael Gaspar, diretor da Escola Estadual Coronel Lucas Magalhães, no município de Arceburgo, se diz satisfeito com a reunião com o chefe da pasta. “A gente percebe o compromisso do secretário de Estado em facilitar a vida do gestor escolar. Vimos que agora essa facilitação na aplicação do dinheiro da manutenção e custeio vai ajudar muito os diretores a fazer um trabalho bem feito e realmente fazer a manutenção adequada das escolas garantindo um espaço bonito e acessível aos alunos”.



Em três dias de viagem, o secretário encontrou-se com 148 diretores de escolas do Sul do estado. Desde o início deste ano, já foram visitadas oito superintendências de ensino e 20 escolas, tendo se reunido com um total de 350 diretores.



O secretário definiu o momento de escuta aos gestores escolares como peça fundamental para o trabalho da SEE-MG, que envolve sugestões e críticas. “Muitas das ações que temos adotado são fruto desses encontros. Uma delas, por exemplo, foi a redução do tempo de reposição de professor contratado, que antes levava cerca de três dias e, agora, reduzimos para seis horas. Temos muito trabalho a ser feito, mas o avanço que promovemos em toda a rede estadual é inegável”, diz.



Entre as ações, o secretário destacou as reformas de escolas, trocas de mobiliários, aumento de verbas para alimentação escolar, criação do sistema de Material de Apoio Pedagógico de Aprendizagem (Mapa), renovação do parque tecnológico e liberação de recursos para a instalação de sistemas de segurança por videomonitoramento e alarme.

Fonte: Agência Minas