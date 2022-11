Equipe Azimute Norte conquista medalhas no Campeonato Mineiro de Orientação

Alunos e professores dos campi Divinópolis e Varginha receberam, ao todo, 16 medalhas de ouro, 15 de prata e 10 de bronze.

Foto: CSul.

A equipe de competição do esporte de orientação Azimute Norte do CEFET-MG, formada por alunos e professores dos campi Divinópolis e Varginha, participou, em novembro, da etapa final do Campeonato Mineiro de Orientação (CaMOr) 2022 e conquistou medalhas. Ao todo, os participantes conquistaram 16 medalhas de ouro, 15 de prata e 10 de bronze.

A primeira etapa do Campeonato aconteceu em Boa Esperança-MG e a segunda em São João del-Rei e Tiradentes. Nas duas etapas, o Esporte de Orientação envolveu duas modalidades, um percurso em floresta, com diversos obstáculos físicos ou construídos, normalmente realizado em propriedades rurais ou parques florestados; o outro percurso em Sprint em áreas urbanas, que exige maior velocidade e preparo físico. A competição é realizada por categorias classificadas de acordo com o sexo (Damas-D e Homem-H), idade, e nível de conhecimento do esporte (N- iniciante, B-percurso difícil, A- percurso muito difícil e E- elite).

No campus Araxá, o esporte é coordenado pelos professores Sérgio Barcelos e Nádia Mello e, em Varginha, pela professora Gabriela Vellela, acompanhados pela enfermeira Helena Maria dos Santos, coordenadora da Vertente de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida. “Tem sido um desafio retomar as atividades do Azimute em Varginha, mas a animação dos alunos tem sido a motivação das ações no campus”, destaca Gabriela.

Para a professora Nádia, a retomada da participação dos alunos nos campeonatos no formato presencial tem sido muito importante para a saúde física e mental deles, o que proporciona motivação e entusiasmo ao ensino e à aprendizagem.

Segundo o professor Sérgio Barcelos, com os resultados no CamOr, a equipe está ainda mais motivada para participar da última competição do ano, o Campeonato Estudantil Mineiro de Orientação (CEMO) 2022, que será realizado em Divinópolis nos dias 26 e 27 de novembro.

Fonte: CEFET-MG.