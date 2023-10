Equipamentos turísticos em Poços de Caldas são alvos de vandalismo

Os prejuízos causados ​​por esses atos vândalos vão além do valor do material dos equipamentos danificados.

Foto: Prefeitura de Poços de Caldas

Nos últimos meses, Poços de Caldas foi atingida por uma série de atos de vandalismo que têm como alvo os equipamentos turísticos. O pórtico da cidade teve seus vidros estilhaçados, nesse fim de semana, pedras foram lançadas contra as janelas e outras formas de vandalismo foram registradas. A situação alarmante levou a Secretaria de Turismo a tomar medidas rigorosas para garantir a segurança desses locais que são fundamentais para a economia e a identidade da cidade.

A Secretaria de Turismo, através do secretário Israel Pereira e equipe, tem acompanhado de perto esses casos preocupantes. Registros de ocorrência foram feitos junto à Guarda Civil Municipal para aumentar a segurança em torno desses locais e também para adquirir novos equipamentos de proteção do patrimônio turístico da cidade.

“Estamos profundamente preocupados com o aumento dos atos de vandalismo direcionados aos nossos equipamentos de turismo”, afirmou o secretário de Turismo, Israel Pereira. “Nossas fontes e fontanários, que não são apenas pontos turísticos, mas também fazem parte da nossa história e cultura, têm sido alvo frequente de destruição e depredação.”

O Complexo Aquático Vereador Eduardo Paiva, a fonte situada em frente à Câmara Municipal de Poços de Caldas, juntamente com a Fonte das Rosas, tornou-se alvo de atos de vandalismo alarmantes. Vândalos invadiram esses locais, roubando fios elétricos essenciais e danificando os painéis elétricos. Embora tenham tentado levar as bombas das fontes, felizmente, não conseguiram.

Os prejuízos causados ​​por esses atos vândalos vão além do valor do material dos equipamentos danificados. Eles também geraram transtornos prejudiciais no serviço oferecido à população.

A secretaria de Turismo está trabalhando em estreita colaboração com a Guarda Civil Municipal para intensificar a segurança em torno de todos os equipamentos turísticos da cidade. Além disso, estão em andamento planos para aquisição de tecnologias de segurança avançadas, como câmeras de vigilância de alta resolução e sistemas de alarme, para proteger a cidade toda com o projeto “Cidade Inteligente”, a infraestrutura tecnológica será um pilar fundamental desse projeto, envolvendo a fibração da cidade e a implantação de um data center, que será o centro de tráfego das informações, incluindo imagens e monitoramento de vídeo com inteligência artificial.

O secretário, ainda, ressalta que a conscientização dos moradores de Poços de Caldas sobre a importância da preservação do patrimônio turístico da cidade desempenha um papel crucial na manutenção da identidade, na promoção do turismo sustentável e na criação de um senso de comunidade que somente com o envolvimento ativo e a conscientização dos moradores, a cidade pode proteger e celebrar seu rico patrimônio, garantindo um futuro próspero e sustentável para todos.

O crime de vandalismo está previsto na lei 9.605 e também no artigo 144 do Código de Posturas de município, lei 9.166/2016, com multa de 50 a 500 UFMs. Quem flagrar atos de dano ao patrimônio pode denunciar pelos telefones 153, da GM, e 190, da Polícia Militar.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas