EPTV na Escola: Restabelecendo nossa relação com a natureza – 24ª edição em Pouso Alegre

O regulamento, assim como o cronograma das etapas e visitas, já estão disponíveis na página do projeto.

Foto: Prefeitura de Pouso Alegre

A 24ª edição do EPTV na Escola terá como tema “Somos a natureza, por que precisamos restabelecer nossa relação com ela?”. Embora as inscrições comecem no dia 20 de junho e se estendem até dia 10 de julho. O regulamento, assim como o cronograma das etapas e visitas, já estão disponíveis na página do projeto.

A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, é a responsável por todas as escolas interessadas no projeto, e realiza a triagem inicial das redações que vão para a etapa de avaliação.

“É um projeto muito importante e que tem como objetivo fomentar a pesquisa e a discussão produtiva do tema definido. Os alunos ficam empolgados com essa interação com o veículo de comunicação e isso amplia a busca pela informação e pelo estudo. São itens fundamentais na formação de um cidadão crítico e possível agente de transformação social na comunidade em que vive”, destaca a Secretária Municipal de Educação, Suelene Marcondes de Souza Faria.

O projeto é aberto para as Redes Municipal e Estadual, Escolas Particulares, SESI e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). As inscrições das instituições de ensino de Pouso Alegre são realizadas apenas na Secretária Municipal de Educação.

Serviço

No caso de dúvidas, as escolas devem entrar em contato com:

Departamento Pedagógico

Endereço: Rua Tupinambás, s/nº – Santo Antônio.

Telefone: (35) 3449 4101// 3449-4142

E-mail: maitecarvalhaes.adv@gmail.com

Atendimento: das 07h às 18h (de segunda-feira)

das 12h às 18h (de terça e quinta-feira)

das 08h às 12h (de quarta e sexta-feira).

Fonte: Prefeitura de Pouso Alegre