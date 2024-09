EPR Vias do Café prepara operação especial para romaria do Beato Padre Victor

Concessionária reforça ações para garantir segurança e tranquilidade dos romeiros durante peregrinação ao Santuário Diocesano Nossa Senhora D’Ajuda, em Três Pontas

Foto: EPR Vias do Café

A EPR Vias do Café, concessionária que administra as rodovias MGC-491, BR-146, MGC-369, LMG-863, BR-265 e MG-167, prepara uma operação especial para atender as milhares de pessoas que devem participar da tradicional romaria do Beato Padre Victor ao Santuário Diocesano Nossa Senhora D’Ajuda, em Três Pontas, no final de setembro. A Novena de Padre Victor, que iniciou oficialmente no dia 14 e vai até o dia 22, é um dos momentos mais importantes para os devotos do primeiro homem negro e escravizado liberto reconhecido sacerdote no Brasil.

A operação da EPR Vias do Café terá início à 0h de sábado (21) e se estenderá até a 0h de terça-feira (24), com reforço de medidas para garantir a segurança dos peregrinos ao longo de todo o trajeto. Estima-se que cerca de 50 mil pessoas devem passar pelas rodovias MG-167, MGC-491 e BR-265. O maior fluxo de peregrinos deve ocorrer no sábado, a partir das 18h, e no domingo, com a maior concentração de romeiros prevista para o período entre a noite de domingo e a manhã de segunda-feira (23). O trânsito de caminhões será suspenso a partir das 18h de domingo para facilitar o fluxo de romeiros.

As vias mais movimentadas devem ser a MG-167, que liga Varginha a Três Pontas, e o trecho de Santana da Vargem. Também se espera grande movimentação na MGC-491, com romeiros vindos de Elói Mendes e Paraguaçu, e na BR-265, entre Nepomuceno, Boa Esperança e Coqueiral. Na madrugada de segunda-feira (23), a Procissão da Penitência em Três Pontas começa às 3h30, o que faz com que muitos peregrinos caminhem durante a noite pelas estradas para participar do evento. A primeira missa no Santuário Diocesano Nossa Senhora D’Ajuda será realizada às 3h, e a última, às 19h. Além do santuário, dois outros pontos de peregrinação também receberão grande fluxo de romeiros: uma capelinha próxima ao segundo trevo de Três Pontas e a Mina do Padre.

“A romaria dos devotos do Beato Padre Victor é um momento de grande importância cultural e espiritual para a nossa região. Por isso, a EPR Vias do Café está comprometida em proporcionar uma viagem segura e tranquila para todos os romeiros que participarão deste evento tão significativo”, afirma José Salim, diretor-executivo da EPR Vias do Café.

A concessionária vai reforçar a sinalização nas rodovias, instalar placas informativas e dois painéis de mensagens variáveis em pontos estratégicos – um no Posto Líder, em Varginha, e outro na Base 5, em Santana da Vargem. Serão utilizados cones para organizar o trânsito, e haverá ainda uma viatura de inspeção e uma ambulância extra para eventuais emergências. “As medidas promovidas pela EPR Vias do Café nas rodovias com destino ao Santuário Nossa Senhora D’Ajuda são extremamente importantes, porque visam, principalmente, a segurança e a integridade dos peregrinos e de todos os usuários”, reforça Airton Milton de Andrade, presidente da Associação Padre Victor de Três Pontas.

Para reforçar a segurança, a EPR também distribuirá folders informativos e coletes ao longo do trajeto. “Nosso principal objetivo é assegurar que todos cheguem ao seu destino com tranquilidade e segurança. Reforçamos também a importância de que os romeiros sigam as orientações de segurança que serão distribuídas ao longo do trajeto. A nossa equipe estará preparada para oferecer suporte e orientação durante toda a operação”, ressalta José Salim.

Esta ação faz parte das iniciativas da EPR Vias do Café na Semana Nacional do Trânsito, reforçando o compromisso da concessionária com a segurança e a conscientização de todos os usuários das rodovias. Para evitar acidentes, a empresa sugere que os romeiros tenham atenção às seguintes recomendações:

Programe previamente a sua romaria. Veja os pontos de apoio e os locais de descanso com antecedência.

Utilize calçado adequado, roupas claras e proteja-se do sol com bonés e protetor solar;

Hidrate-se! Beba água e bastante líquidos;

Caminhe sempre no sentido contrário ao fluxo pelo acostamento que estiver isolado e sinalizado para a peregrinação;

Evite caminhar no período da noite, caso precise, é recomendável caminhar em grupos e usar roupas claras para aumentar a visibilidade e a segurança.

Quando estiver em grupos, caminhe um atrás do outro, em fila.

Evite caminhar utilizando o celular ou outros objetos de valor.

Fonte: EPR Vias do Café