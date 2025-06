EPR Vias do Café orienta e dá dicas durante evento Rotas Turísticas de Guaxupé

Evento destacou o potencial turístico do município, com exposição gastronômica e apresentações culturais.

Foto: EPR Vias do Café

A EPR Vias do Café marcou presença no evento Rotas Turísticas de Guaxupé, realizado na última terça-feira (24), no Teatro Municipal Arlete Souza Nunes. Com equipes no local, a concessionária orientou usuários e divulgou informações sobre seus serviços nas rodovias da região. Organizado pela Diretoria de Turismo de Guaxupé, o evento destacou o potencial turístico do município, com exposição gastronômica e apresentações culturais.

Comprometida com o desenvolvimento social e econômico das cidades onde atua, a EPR Vias do Café aproveitou a oportunidade para estreitar o relacionamento com a comunidade local. Além de distribuir materiais educativos sobre segurança viária, a equipe apresentou serviços e benefícios como o Desconto de Usuário Frequente (DUF), voltado para veículos de passeio que utilizam rotineiramente as pistas automáticas.

“Tendo como premissa nossa licença social para operar, promover o diálogo com as comunidades é essencial para a EPR Vias do Café. Estar presente em eventos como este reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento socioeconômico da região e com uma relação de confiança com os usuários das rodovias”, afirma José Salim Fraiha, diretor-executivo da concessionária.

Fonte: EPR Vias do Café