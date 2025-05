EPR Vias do Café desativa acesso na MGC-491 a partir desta quinta-feira

Acesso estava fora dos padrões de segurança e favorecia cruzamentos perigosos, o que aumentava o risco de acidentes no local.

Foto: EPR Vias do Café

A EPR Vias do Café informa que, por questões operacionais, adiou o fechamento do acesso do km 68,1 da MGC-491, em Guaranésia-MG, para esta quinta-feira (29). O bloqueio será realizado no período da manhã e tem o objetivo de reforçar a segurança viária para motoristas, pedestres e moradores do entorno.

O fechamento foi baseado em parâmetros técnicos e segue diretrizes do DER-MG. O acesso estava fora dos padrões de segurança e favorecia cruzamentos perigosos, o que aumentava o risco de acidentes no local.

Dessa forma, a EPR Vias do Café reforça seu compromisso em garantir a integridade física de todos que utilizam a rodovia. A orientação para os motoristas que desejam acessar o bairro Chácaras do Alto da Boa Vista é utilizar a entrada no km 69,2.

Para acesso ao bairro sem a necessidade de cruzamento direto das faixas de rolamento, recomenda-se:

– Para sair do bairro em direção a Guaxupé: Seguir sentido Arceburgo/DAB e usar o retorno no km 67,5.

– Para entrar no bairro vindo de Arceburgo/DAB: utilizar o retorno no km 70,3.

A EPR Vias do Café reforça que todos os acessos ao longo da faixa de domínio devem seguir critérios técnicos e legais. A regularização desses dispositivos é de responsabilidade de pessoas ou órgãos responsáveis pela área. O processo é fundamental para garantir a fluidez do tráfego, prevenir acidentes e assegurar a conformidade com as normas de segurança viária.

Fonte: EPR Vias do Café