EPR Sul de Minas reforça sinalização viária com implantação de tachas

Obras nas rodovias da região irão focar na implantação de tachas melhorando a segurança viária especialmente no período noturno

Foto: EPR Sul de Minas

A EPR Sul de Minas segue com as obras de melhorais nas rodovias sob sua administração priorizando, esta semana, a implantação de tachas refletivas em trechos estratégicos da BR-459, LMG-877 e MG-290, entre outras.

As tachas refletivas desempenham um papel fundamental na segurança viária, proporcionando melhor visibilidade da pista, especialmente à noite e em condições climáticas adversas.

Além da instalação das tachas refletivas, outras melhorias incluem sinalização horizontal, drenagem e recuperação do pavimento, garantindo maior segurança e conforto aos motoristas. As rodovias BR-459 e MG-455 também contarão com reforço na sinalização horizontal, enquanto na MG-455 será realizada a execução de dreno profundo de pavimento no trecho entre os kms 28 e 32, em Andradas.

Fonte: EPR Sul de Minas