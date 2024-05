EPR Sul de Minas realiza campanhas em prol da segurança viária

Concessionária irá realizar nove ações ao longo do mês para conscientizar motoristas e usuários da rodovia. Nos dias 15 e 16, ações voltadas para motoristas e Caminhoneiros acontecem em Poços de Caldas.

Foto: EPR Sul de Minas

A EPR Sul de Minas, concessionária que administra oito rodovias no Sul do estado, elaborou uma programação especial de ações educativas para alertar motoristas e sociedade civil sobre a importância do comportamento seguro no trânsito e, assim, provocar mudanças em prol da segurança de todos. As ações iniciaram na quinta-feira, 02 de maio, com a abertura do movimento Maio Amarelo, em Pouso Alegre/MG. Evento marcado por uma passeata e a presença da secretaria de trânsito, policiais militares, corpo de bombeiros e outros apoiadores.

O movimento Maio Amarelo na EPR Sul de Minas envolve cerca de nove atividades de esclarecimento e conscientização sobre a importância de os motoristas serem prudentes no trânsito, para contribuir com a redução de acidentes e preservação de vidas. As iniciativas serão realizadas nos municípios de Pouso Alegre, Itajubá, Andradas e Poços de Caldas, envolvendo colaboradores, moradores das cidades lindeiras, órgãos de fiscalização, autoridades e usuários das rodovias.

Entre as atividades previstas estão edições especiais de programas com foco na educação no trânsito realizados pela concessionária como: Serra Segura, Ação EPR Cuida e blitz educativas, voltadas para a prevenção e conscientização de caminhoneiros, motociclistas e motoristas, sobre temáticas ligadas à saúde e à segurança viária. Ainda esta semana, acontecem ações em Poços de Caldas e Pouso Alegre.

Para a diretora executiva da concessionária, Érica Kawatake, participar do Maio Amarelo é uma maneira de sensibilizar as pessoas sobre o alto índice de mortes e feridos no trânsito. “Nosso propósito é zelar pela segurança viária e atuar com excelência para que cada viagem se torne uma experiência inesquecível, contudo sabemos que a orientação é a melhor forma para reduzir acidentes”, ressalta.

Fonte: EPR Sul de Minas