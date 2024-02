EPR Sul de Minas realiza blitz educativa na BR-459 com foco em segurança durante o carnaval

Ação “Folia Segura” alerta sobre uso de bebida alcoólica e direção nesta terça-feira (06), no posto Polícia Rodoviária Militar na BR-459

Foto: EPR Sul de Minas

Os condutores que passarem pela BR-459, km 123, na região entre Santa Rita do Sapucaí e Pouso Alegre poderão participar da campanha educativa “Folia Segura” realizada pela EPR Sul de Minas, em parceria com a Polícia Rodoviária. A campanha acontece nesta terça-feira (06) e tem como foco alertar os motoristas sobre os riscos de acidente por consumo de bebida alcoólica, além de orientar sobre a importância do uso do cinto de segurança.

O uso de álcool é a principal preocupação da concessionária e alvo de ações de conscientização sobre os perigos de beber e dirigir durante o período carnavalesco. E como a região do Sul de minas tem festas tradicionais nesta época do ano, a atenção com os usuários precisa ser redobrada. “Infelizmente, o comportamento inseguro, como ingestão de álcool ao volante, uso indevido do celular e o excesso de velocidade é ainda mais evidente no Carnaval. Com a presença da concessionária na região a blitz educativa será cada vez mais constante, sempre com o objetivo de alertar sobre a importância de dirigir de forma preventiva para evitar acidentes”, afirma a diretora executiva da EPR Sul de Minas, Érica Kawatake.

Segundo relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo de álcool, mesmo em quantidades relativamente pequenas, aumenta o risco de envolvimento em acidentes, tanto para condutores como para pedestres. Além de provocar a deterioração de funções indispensáveis à segurança ao volante, como a visão e os reflexos, o álcool diminui também a capacidade de discernimento, estando em geral associado a outros comportamentos de alto risco, como excesso de velocidade e não uso de cinto de segurança.

Legislação

O artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro define como “gravíssima” a infração de dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência. O motorista que comete essa infração está sujeito a multa e valor a ser pago pode dobrar caso o infrator seja flagrado novamente no período inferior a um ano, além de a carteira de motorista ficar suspensa por 12 meses. O CTB estabelece também que, caso o etilômetro acuse consumo de um nível elevado de álcool pelo motorista (0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar) ou verificados sinais de embriaguez, o motorista responderá por crime de trânsito.

Serviços disponíveis

Os serviços prestados pelas equipes da EPR Sul de Minas funcionam 24 horas por dia. A concessionária disponibiliza guinchos, ambulâncias de resgate, viaturas de inspeção de tráfego, além de veículos operacionais de apoio ao combate a incêndio que percorrem constantemente na rodovia.

As informações sobre as condições de tráfego e informações sobre a concessionária podem ser consultadas através do site www.eprsuldeminas.com.br ou por contato do 0800 290 0459.

Fonte: EPR Sul de Minas