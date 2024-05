EPR Sul de Minas realiza 1ª campanha Serra Segura na CMG-146

Evento acontece nesta quarta-feira (22), na base operacional de Andradas e contará com o apoio da PMRv

A EPR Sul de Minas, concessionária que administra oito rodovias no Sul do estado, realizará sua primeira campanha Serra Segura, na CMG-146, em Andradas, em parceria com a Polícia Militar.

A ação faz parte do cronograma especial de ações educativas para alertar motoristas e sociedade civil sobre a importância do comportamento seguro no trânsito e, assim, provocar mudanças em prol da segurança de todos.

O evento, que faz parte do Maio Amarelo, terá apoio da Polícia Militar Rodoviária e irá ocorrer das 14h às 16h. A equipe de atendimento da concessionária estará no local realizando aferição de pressão e medição de glicemia. Durante a campanha, a EPR Sul de Minas terá um mecânico contratado para verificar as condições dos componentes mecânicos dos veículos, principalmente pneus e freios.

