EPR Sul de Minas investe R$ 250 milhões em 2 anos de concessão

Com melhorias significativas em infraestrutura e segurança, a concessão tem impactado diretamente a qualidade das rodovias e o apoio aos motoristas da região

A EPR Sul de Minas celebra neste mês de março dois anos de concessão com resultados marcantes e de grande importância para a região. Com mais de R$ 250 milhões investidos em infraestrutura, segurança viária e serviços ao usuário, a concessionária tem transformado os 454,3 quilômetros de rodovias sob sua administração, melhorando a segurança e a qualidade das vias para motoristas e a comunidade em geral. Ao longo deste período, foram registrados 51 mil atendimentos operacionais, demonstrando o empenho da EPR Sul de Minas em oferecer um serviço eficiente e de qualidade.

Para a diretora-executiva da EPR Sul de Minas, Érica Kawatake, “devemos ver a concessão não apenas como um contrato de gestão, mas como um compromisso com o desenvolvimento e a sustentabilidade das regiões em que atuamos”. A concessionária tem se empenhado em garantir uma experiência de viagem mais segura, ágil e confortável, além de promover diretamente o progresso socioeconômico local.

Obras de infraestrutura e segurança viária

A concessionária intensificou a manutenção e modernização das rodovias, com destaque para a reconstrução da pista e implantação de novo sistema de drenagem realizada no km 68 da BR-459, em Senador José Bento e a obra de contenção de talude no km 69 da mesma BR. Foram implantados sistemas de iluminação em 13 interseções e rotatórias, incluindo tecnologia fotovoltaica, além da pavimentação e recuperação de 701,3 km de rodovias. A sinalização foi revitalizada com 10.390 m² de placas verticais e 698.361 m² de faixas horizontais. Para reforçar a segurança, foram instalados 35.668 metros de defensas metálicas e 418 terminais amortecedores de impacto. A concessionária também reciclou 33.225,45 m² de pavimento no Contorno de Santa Rita de Caldas, na MG-455.

Inovação e tecnologia

A inovação também tem sido um pilar da concessão. A EPR Sul de Minas implantou o Free Flow, primeiro pedágio sem cancela de Minas Gerais, com a menor inadimplência do país. Além disso, fechou parceria com a TIM para levar cobertura 4G a mais de mil 454 quilômetros de estradas, iniciou testes de pagamento por cartão diretamente no pedágio a cabine de autoatendimento no pedágio e instalou pluviômetros para monitoramento de chuvas e prevenção de impactos climáticos.

A estrutura de atendimento da EPR Sul de Minas garantiu suporte contínuo aos usuários ao longo do período. Entre outubro de 2023 e fevereiro de 2025, foram registrados mais de 51 mil atendimentos operacionais, entre eles:

12.934 atendimentos a panes mecânicas;

532 atendimentos clínicos;

516 auxílios ao combate a incêndios;

3.354 registros de animais na pista;

581 ocorrências de queda de árvore/talude.

Além das bases operacionais localizadas em pontos estratégicos das rodovias, a operação da EPR Sul de Minas conta com um Centro de Controle Operacional (CCO) 24 horas, viaturas de inspeção, guinchos para remoção de veículos e ambulâncias para atendimento pré-hospitalar. Os usuários podem acionar os serviços por meio do telefone 0800 290 0459.

